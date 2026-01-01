Леброн Джеймс

Дата рождения
30 декабря 1984 г.
Достижения
4-кратный чемпион НБА
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Кино
Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы
#Золотая малина
Баскетбол
Леброн повторил рекорд Кобе Брайанта по числу участий в Матче всех звезд НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 36 тысяч очков. До рекорда ему меньше 2400 очков
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере. Он стал пятым игроком НБА, кому это удалось
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Я разочарован, зол и растерян». Леброн сдал ошибочный тест на коронавирус и пропустил игру против «Сакраменто»
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн пропустит минимум 10 дней и четыре матча НБА из-за ковид-протокола. Дэвис сказал, что болезнь проходит бессимптомно
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Такое нельзя терпеть». Леброн пожаловался на двух болельщиков из первого ряда судье – их вывели со стадиона
#Леброн Джеймс
Футбол
Nike выпустит совместную продукцию от Леброна Джеймса и «Ливерпуля». Ее задумали как конкурента Jordan
#Ливерпуль
Баскетбол
Леброн отстранен на один матч НБА за удар локтем. Это его первая дисквалификация за 19 сезонов
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн Джеймс удален в матче с «Детройтом» после удара локтем. За 19 сезонов в НБА это его второе удаление
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
Баскетбол
👑 Леброн сменил в «Лейкерс» 23-й номер на 6-й
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн впервые вылетел из плей-офф НБА в 1-м раунде
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн забросил решающий трехочковый на последней минуте матча плей-ин и вывел «Лейкерс» в плей-офф
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн восстановился после травмы, но не доиграл второй матч после возвращения – снова из-за травмы
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Карточка с автографом Леброна Джеймса продана за рекордные 5,2 миллиона долларов
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леван Горозия озвучит Леброна в русском дубляже сиквела «Космического джема»
#Леван Горозия
Баскетбол
Сборная Леброна победила команду Дюрэнта в Матче всех звезд НБА. Карри выиграл конкурс трехочковых
#Матч всех звезд НБА-2021
Баскетбол
Леброн Джеймс стал 23-м игроком в истории, сыгравшим в 1300 матчах регулярных чемпионатов НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 35 тысяч очков в лиге
#Леброн Джеймс
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Леброн установил рекорд НБА по трипл-даблам после 35 лет
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн набрал 46 очков в матче с «Кливлендом» – 40% от всего результата «Лейкерс»
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», ведя «+14» в последней четверти. Решающий бросок смазал Леброн
#НБА
MMA
BBC назвал Хабиба спортивной звездой года
#Хабиб Нурмагомедов
Баскетбол
Только четыре игрока выигрывали НБА с тремя разными клубами. Леброн и Грин – одни из них
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн Джеймс выиграл НБА в четвертый раз. Он побеждал с каждой из своих команд
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн вышел на первое место по числу матчей в плей-офф НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Майами» выиграл пятый матч финальной серии НБА
#Майами Хит
Баскетбол
«Лейкерс» ведет в финале НБА со счетом 3:1
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
Леброн в одиннадцатый раз в карьере добрался до финала конференции. Это больше, чем у 21 команды НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн и Кавай выступили, что сезон НБА продолжать нельзя. Остальные клубы их не поддержали
#НБА
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Баскетбол
Клубы НБА бойкотировали три матча и проведут внутреннее собрание. Это протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу
#НБА
Баскетбол
В НБА прошли первые матчи после рестарта. Бросок Леброна стал решающим в игре «Лейкерс» – «Клипперс»
#НБА
Баскетбол
Леброн организовал группу для активизации чернокожих избирателей в США
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн обругал квотербека НФЛ, который раскритиковал жест с коленом во время гимна США
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн обогнал Джордана по точным штрафным. Впереди еще 4 баскетболиста
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Энтони Дэвис и Леброн Джеймс сделали татуировки со змеей в память о Кобе
#Кобе Брайант
Баскетбол
НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд. Капитаны – Яннис и Леброн
#НБА
Баскетбол
Уокер проиграл 28 матчей против Леброна – это почти рекорд НБА. Но в 29-м – победил
#Кемба Уокер
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен. Федерер зарабатывает больше Леброна
#Лионель Месси
Баскетбол
Леброн Джеймс вошел в топ-4 игроков НБА по количеству очков
#Леброн Джеймс