Леброн Джеймс
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баскетбол
Карл Мэлоун
Карим Абдул-Джаббар
Лейкерс
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#Леброн Джеймс #НБА #баскетбол #Карим Абдул-Джаббар #Карл Мэлоун #Лейкерс

Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 35 тысяч очков в лиге

3 часа назад

Твиттер NBA

«Лейкерс» проиграли дома «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА (98:109). Нападающий Леброн Джеймс в составе хозяев набрал 32 очка за игру и преодолел отметку в 35 тысяч очков за всю карьеру в лиге.

Он стал третьим игроком в истории НБА, которому это удавалось. Ранее таких показателей достигали только Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387).

  • Джеймсу потребовалось 1295 игр, чтобы набрать 35 тысяч очков. Он выступает в НБА с 2003 года.
  • На сайте лиги допускают, что 36-летний форвард до завершения карьеры сможет обогнать не только Мэлоуна, но и Абдул-Джаббара. От лидера рейтинга его отделают меньше 3400 очков.
  • Джеймс — единственный действующий игрок в топ-10 рейтинга. Он обошел таких баскетболистов, как Кобе Брайант, Майкл Джордан и Шакил О’Нил.

В этот же день НБА в 17-й раз включила Джеймса в состав на Матч всех звезд. Игрок «Лейкерс» уступает по этому показателю только Барайнту (18) и Абдул-Джаббару (19).

НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт

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