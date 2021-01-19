НБА
баскетбол
Леброн Джеймс
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», ведя «+14» в последней четверти. Решающий бросок смазал Леброн
4 часа назад
«Лос-Анджелес Лейкерс» уступили «Голден Стэйт» 113:115. В первой четверти «Лейкерс» вырывались вперед на 19 очков, закончили первую половину с «плюс 16», а в начале четвертой четверти вели 97:83.
«Голден Стэйт» переломил ход игры и в конце вырвался вперед. При счете 115:113 в его пользу Леброн Джеймс не попал трехочковый одновременно с сиреной.
- Леброн набрал 19 очков, Дэвис – 17 (плюс 17 подборов), лидер по очкам у «Лейкерс» – Шредер (25).
- У «Голден Стэйт» 26 очков на счету Стефена Карри, Келли Убре набрал 23.
- «Лейкерс» возглавляют таблицу Западной конференции с показателем 11-4. «Голден Стэйт» – восьмой (7-6).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые