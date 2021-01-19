«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», ведя «+14» в последней четверти. Решающий бросок смазал Леброн

«Лос-Анджелес Лейкерс» уступили «Голден Стэйт» 113:115. В первой четверти «Лейкерс» вырывались вперед на 19 очков, закончили первую половину с «плюс 16», а в начале четвертой четверти вели 97:83.

«Голден Стэйт» переломил ход игры и в конце вырвался вперед. При счете 115:113 в его пользу Леброн Джеймс не попал трехочковый одновременно с сиреной.