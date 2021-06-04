Леброн впервые вылетел из плей-офф НБА в 1-м раунде

Карьера Леброна в НБА началась в 2003 году. С того момента он выступал за «Кливленд», «Майами» и «Лейкерс». И только спустя 18 лет после старта карьеры он вылетел из плей-офф НБА в 1-м раунде – такое с ним впервые.

Серия «Лейкерс» и «Финикс» длилась шесть матчей. В шестом «Финикс» обыграли соперника со счетом 113:100 и довели счет по встречам до 4:2 в свою пользу. У Леброна в этом матче было 29 очков, 9 подборов и 7 передач за 41 игровую минуту.

После матча он сразу же ушел в раздевалку, не пожав руки соперникам.