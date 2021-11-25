Леброн Джеймс
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#Леброн Джеймс #НБА #Индиана #Лос-Анджелес Лейкерс

«Такое нельзя терпеть». Леброн пожаловался на двух болельщиков из первого ряда судье – их вывели со стадиона

4 часа назад

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА победил «Индиану» в овертайме со счетом 124:116.

В середине дополнительного времени нападающий Леброн Джеймс обратился к судье, чтобы двух зрителей из первого ряда удалили со стадиона. Его просьба была удовлетворена.

После матча Леброн не рассказал о подробностях, но прокомментировал инцидент: «Когда речь заходит о непристойных жестах и выражениях, терпеть такое нельзя».

Реакция двух зрителей после удаления со стадиона:

В матче против «Индианы» Леброн набрал рекордные в сезоне 39 очков. Это была его первая игра после одноматчевой дисквалификации за удар локтем Айземи Стюарта из «Детройт Пистонс».

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Источник:
Yahoo! Sports
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