Леброн отстранен на один матч НБА за удар локтем. Это его первая дисквалификация за 19 сезонов

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче НБА ударил локтем центрового «Детройт Пистонс» Айземи Стюарта.

Эпизод произошел в третьей четверти, игра прервалась на несколько минут из-за конфликта игроков. Обоих баскетболистов удалили с площадки до конца игры. Полный разбор – здесь.

Джеймс был удален с площадки второй раз за карьеру в НБА. Он впервые за 19 сезонов получил дисквалификацию и пропустит матч против «Нью-Йорк Никс», который пройдет 24 ноября.

Стюарт, который продолжал потасовку, получил двухматчевую дисквалификацию. НБА объяснила: «Нагнетание атмосферы на площадке и повторявшееся агрессивное преследование».