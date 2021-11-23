Леброн Джеймс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн отстранен на один матч НБА за удар локтем. Это его первая дисквалификация за 19 сезонов
4 часа назад
Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче НБА ударил локтем центрового «Детройт Пистонс» Айземи Стюарта.
Эпизод произошел в третьей четверти, игра прервалась на несколько минут из-за конфликта игроков. Обоих баскетболистов удалили с площадки до конца игры. Полный разбор – здесь.
Джеймс был удален с площадки второй раз за карьеру в НБА. Он впервые за 19 сезонов получил дисквалификацию и пропустит матч против «Нью-Йорк Никс», который пройдет 24 ноября.
Стюарт, который продолжал потасовку, получил двухматчевую дисквалификацию. НБА объяснила: «Нагнетание атмосферы на площадке и повторявшееся агрессивное преследование».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые