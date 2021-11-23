Леброн Джеймс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
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#Леброн Джеймс #НБА #Лос-Анджелес Лейкерс

Леброн отстранен на один матч НБА за удар локтем. Это его первая дисквалификация за 19 сезонов

4 часа назад

Keystone Press Agency / global look press

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче НБА ударил локтем центрового «Детройт Пистонс» Айземи Стюарта.

Эпизод произошел в третьей четверти, игра прервалась на несколько минут из-за конфликта игроков. Обоих баскетболистов удалили с площадки до конца игры. Полный разбор – здесь.

Джеймс был удален с площадки второй раз за карьеру в НБА. Он впервые за 19 сезонов получил дисквалификацию и пропустит матч против «Нью-Йорк Никс», который пройдет 24 ноября.

Стюарт, который продолжал потасовку, получил двухматчевую дисквалификацию. НБА объяснила: «Нагнетание атмосферы на площадке и повторявшееся агрессивное преследование».

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Источник:
ESPN
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