Леброн Джеймс удален в матче с «Детройтом» после удара локтем. За 19 сезонов в НБА это его второе удаление

Джеймс получил второе удаление за 19 сезонов, проведенных в НБА. Он сыграл 1318 матчей в регулярном чемпионате – наибольшее число среди действующих игроков. Единственное его удаление было в 2017 году за споры с арбитром.

«Лейкерс» в этом матче прервали серию из трех поражений. Они занимают восьмое место в Западной конференции, «Детройт» идет предпоследним в Восточной конференции.