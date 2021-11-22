Леброн Джеймс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
Детройт (б)
Леброн Джеймс удален в матче с «Детройтом» после удара локтем. За 19 сезонов в НБА это его второе удаление
4 часа назад
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (121:116). В третьей четверти игру прервали на несколько минут из-за споров между баскетболистами.
- Леброн Джеймс попал локтем в лицо Айземи Стюарту, и у того началось кровотечение.
- После этого эпизода Стюарт упал, потом встал и пробовал подойти к Джеймсу, но одноклубники и работники арены сдерживали его.
- В итоге арбитр удалил Джеймса за фол, а Стюарта » за неспортивные действия и фолы во время спора.
Джеймс получил второе удаление за 19 сезонов, проведенных в НБА. Он сыграл 1318 матчей в регулярном чемпионате – наибольшее число среди действующих игроков. Единственное его удаление было в 2017 году за споры с арбитром.
«Лейкерс» в этом матче прервали серию из трех поражений. Они занимают восьмое место в Западной конференции, «Детройт» идет предпоследним в Восточной конференции.
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