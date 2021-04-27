Карточка с автографом Леброна Джеймса продана за рекордные 5,2 миллиона долларов

Коллекционная карточка с автографом Леброна Джеймса продана на аукционе дома PWCC Marketplace.

Карточка выпущена в 2003 году. На ней Джеймс сфотографирован в форме «Кливленда», где он начал карьеру в НБА.

Всего выпущено 23 таких карточки. Состояние проданного экземпляра оценили в 9,5 балла – «третье лучшее из существующих».

Имя покупателя неизвестно.

5,2 миллиона долларов – самая высокая цена для баскетбольных карточек и повторение рекорда для среди спортивных карточек. За такую же сумму в 1952 году продана карточка бейсболиста Микки Мэнтла.

Леброну 36 лет, он выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс». За карьеру он четырежды выигрывал НБА, дважды побеждал на Олимпиадах, а 2020 году стал спортсменом года по версии Time.