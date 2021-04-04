Леван Горозия
баскетбол
Леброн Джеймс
Леван Горозия озвучит Леброна в русском дубляже сиквела «Космического джема»
04 апреля, 15:45
Сиквел «Космического джема» выйдет в прокат с 15 июля. Там снимается баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Леван Горозия сам рассказал в твиттере, что озвучит Леброна:
Таким получился первый трейлер фильма. Он появился 3 апреля:
В 2018 году Леван Горозия выступал под псевдонимом L’One. Тогда он выпустил песню про баскетбол.
В интервью «Чемпионату» он рассказывал: «В моем случае баскетбол выбрал меня, а не я выбрал баскетбол».
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