Леван Горозия
баскетбол
Леброн Джеймс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Леван Горозия #баскетбол #Леброн Джеймс

Леван Горозия озвучит Леброна в русском дубляже сиквела «Космического джема»

04 апреля, 15:45

Сиквел «Космического джема» выйдет в прокат с 15 июля. Там снимается баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Леван Горозия сам рассказал в твиттере, что озвучит Леброна:

Таким получился первый трейлер фильма. Он появился 3 апреля:

В 2018 году Леван Горозия выступал под псевдонимом L’One. Тогда он выпустил песню про баскетбол.

В интервью «Чемпионату» он рассказывал: «В моем случае баскетбол выбрал меня, а не я выбрал баскетбол».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Левана Горозии
Еще по теме
«Она была сексуализированной». Лола из «Космического джема» сильно изменится в сиквеле – довольны не все
«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках
☕️ «Я сижу пью чай. Я золотой актив!» Леван Горозия поддержал Миранчуков и Чалова треком
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Леван Горозия
#баскетбол
#Леброн Джеймс