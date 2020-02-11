Леброн обогнал Джордана по точным штрафным. Впереди еще 4 баскетболиста

«Лейкерс» обыграли «Финикс» 125:100 в регулярном чемпионате НБА. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 17 очков и реализовал два штрафных из четырех.

Леброн сначала догнал, а затем и обогнал Майкла Джордана по количеству точных штрафных. Теперь у него 7328 броска и пятое место по этому показателю в истории НБА.

Следующий ориентир – Оскар Робертсон (7694). Еще выше находятся Кобе Брайант и Мозес Мэлоун. Рекорд принадлежит Карлу Мэлоуну – 9787 точных попаданий со штрафных.