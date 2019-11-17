15-летний сын Леброна – медиапринц. У него 3,5 млн подписчиков, вирусные ролики и трансляции на ESPN
В школьной баскетбольной команде «Сьерра-Каньон» выступают сыновья знаменитых баскетболистов – Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда. По информации The Score, телекомпания ESPN покажет 15 матчей этого клуба на своих каналах. Интересно, что Леброн-младший проведет одну из игр против бывшей команды своего отца, который в школе выступал за «Сент-Винсент – Сент-Мэри».
Бронни Джеймс удивил еще пять лет назад. Интернет обошло видео, где Леброн-младший в 10-летнем возрасте зарядил мячом с центра баскетбольной площадки и угодил в кольцо. Это было эффектно:
Летом 2018-го фанаты обнаружили, что 13-летний Бронни уже перерос разыгрывающего «Денвера» Айзейю Томаса. Рост Леброна-младшего к этому моменту составил 177 см (на 2 см выше Томаса).
К тому времени он уже исполнил свой первый данк, это случилось на разминке перед игрой Bigfoot Hoops Las Vegas Classic.
Довольный папа сфотографировался в майке, посвященной этому событию.
Леброн активно реагирует на все, что связано с сыном. Заметив рейтинг лучших игроков страны, где Бронни в своем возрасте оказался 25-м, он написал: «Есть к чему стремиться. Значение имеет только следующее фото». Под этим он имел в виду рейтинг, где команда сына была первой.
«Полегче!» – это уже реакция на финт Shammgod в матче детских команд.
Леброна попросили в твиттере поделиться мнением о мастерстве сыне, и тот согласился. Вот что ответил: «Он будет играть на команду, для своих товарищей. Будет упорно работать, выполнять свои обязанности. Когда тренер будет называть его имя и доверять что-то сделать, он, как и любой молодой баскетболист, не сможет избежать ошибок, но все равно сможет учиться. Он не будет думать о различных рейтингах, потому что единственное, что имеет значение – это командный успех».
«Он все ближе и ближе, дамы и господа», – написал Леброн, когда Бронни чуть не забросил мяч сверху через соперника.
Это было летом 2019-го, и там же Бронни исполнил данк, что привело отца в восторг:
Леброн так активно праздновал успехи сына, что в одном из моментов вылетел на площадку и потерял обувь. Такое поведение понравилось далеко не всем – ведущий ток-шоу Speak for Yourself Джейсон Уитлок заявил, что Леброн устроил спектакль имени себя и использует игру сына как еще одну платформу для развития бренда.
Великий эмоциональный момент случился в августе – Леброн увидел, как Бронни отрабатывает удары в пять часов утра, причем вместе с младшим сыном Брайсом. «Я плакал в машине по пути в зал после того, как это увидел, – признался Леброн. – Это момент отцовской гордости, который трудно понять со стороны, только если вы не провели всю жизнь без отца или не имеете собственных детей, которым хотите привить любовь к труду».
Леброн неоднократно говорил, что хочет играть в НБА вместе с сыном: «Если он продолжит идти путем, которым он сейчас идет, то будет в НБА через пять-шесть лет», – сказал Леброн год назад. Сейчас ему 34 года, а сыну – 15. Кажется, это вполне реально.
Популярности Бронни и решению ESPN транслировать его матчи не стоит удивляться. Помимо того, что у него знаменитый отец, Леброн еще и активно комментирует все значимые действия сына. Бронни уже сильно популярен, что ярко проявилось в конце мая, когда он завел аккаунт в инстаграме. Уже через 15 минут после регистрации на него подписались 50 тысяч человек.
Сейчас их – в 70 раз больше. Спустя полгода в инстаграме Бронни уже 3,5 млн подписчиков, хотя ведет он свой аккаунт не слишком часто – с тех пор было всего 16 публикаций. Говорят, за один пост он вполне может заработать $250 тысяч.