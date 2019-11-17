15-летний сын Леброна – медиапринц. У него 3,5 млн подписчиков, вирусные ролики и трансляции на ESPN

Леброн неоднократно говорил, что хочет играть в НБА вместе с сыном: «Если он продолжит идти путем, которым он сейчас идет, то будет в НБА через пять-шесть лет», – сказал Леброн год назад. Сейчас ему 34 года, а сыну – 15. Кажется, это вполне реально.

Популярности Бронни и решению ESPN транслировать его матчи не стоит удивляться. Помимо того, что у него знаменитый отец, Леброн еще и активно комментирует все значимые действия сына. Бронни уже сильно популярен, что ярко проявилось в конце мая, когда он завел аккаунт в инстаграме. Уже через 15 минут после регистрации на него подписались 50 тысяч человек.

Сейчас их – в 70 раз больше. Спустя полгода в инстаграме Бронни уже 3,5 млн подписчиков, хотя ведет он свой аккаунт не слишком часто – с тех пор было всего 16 публикаций. Говорят, за один пост он вполне может заработать $250 тысяч.