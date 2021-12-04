«Я разочарован, зол и растерян». Леброн сдал ошибочный тест на коронавирус и пропустил игру против «Сакраменто»

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вернулся в состав и провел матч НБА против «Клипперс». Он набрал 23 очка.

29 ноября Джеймс сдал положительный тест на коронавирус, 30-го – попал под ковид-протокол и вернулся в Лос-Анджелес.

Изначально из-за ковид-протокола Леброн мог пропустить до четырех игр НБА и вернуться к 10 декабря, но не сыграл только против «Сакраменто».

Он сдал восемь подряд отрицательных тестов на коронавирус. Заражение не подтвердилось, поэтому Леброн попал в состав на матч против «Клипперс».

Джеймс прокомментировал ситуацию:

«Я разочарован, зол и растерян. Я сидел дома и ничего не мог сделать. Сегодня первый день с воскресенья, когда я сыграл в баскетбол. У меня нет вопросов к самому протоколу НБА. Мы делали то, что предписывают правила. К сожалению, из-за ложноположительного теста я оказался на карантине».

В этом сезоне Леброн провел в НБА 12 матчей и в среднем набирал по 25,6 очка за игру.