Леброн пропустит минимум 10 дней и четыре матча НБА из-за ковид-протокола. Дэвис сказал, что болезнь проходит бессимптомно

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс попал под протокол НБА по здоровью и безопасности. Без него «Лейкерс» победил «Сакраменто» (117:92).

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о самочувствии Джеймса: «Он сказал мне, что болезнь протекает бессимптомно и что чувствует себя хорошо».

Леброн может вернуться до 9 декабря, если в течение суток сдаст два подряд отрицательных теста на коронавирус. Под пропуск попадают матчи против «Клипперс», «Бостона» и «Мемфиса».

29 сентября Леброн вакцинировался против COVID-19: «Я знаю, что был очень скептически настроен по поводу всего этого, но после обсуждения понял, что это нужно не только для меня, но и для моей семьи и друзей».