Леброн Джеймс
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#Леброн Джеймс #НБА #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс

Леброн набрал 46 очков в матче с «Кливлендом» – 40% от всего результата «Лейкерс»

5 часов назад

«Лейкерс» обыграли «Кливленд» 116:105 в матче НБА.

Леброн Джеймс установил личный рекорд сезона – 46 очков, из них семь реализованных трехочковых бросков. Он провел на площадке 38 минут против своей бывшей команды, с которой выиграл НБА в 2016 году.

  • «Лейкерс» лидируют в Западной конференции, «Кливленд» идет седьмым в Восточной.
  • Ранее «Кливленд» дважды победил «Бруклин».
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