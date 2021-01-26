Леброн Джеймс
НБА
баскетбол
Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн набрал 46 очков в матче с «Кливлендом» – 40% от всего результата «Лейкерс»
5 часов назад
«Лейкерс» обыграли «Кливленд» 116:105 в матче НБА.
Леброн Джеймс установил личный рекорд сезона – 46 очков, из них семь реализованных трехочковых бросков. Он провел на площадке 38 минут против своей бывшей команды, с которой выиграл НБА в 2016 году.
- «Лейкерс» лидируют в Западной конференции, «Кливленд» идет седьмым в Восточной.
- Ранее «Кливленд» дважды победил «Бруклин».
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