Леброн набрал 46 очков в матче с «Кливлендом» – 40% от всего результата «Лейкерс»

«Лейкерс» обыграли «Кливленд» 116:105 в матче НБА.

Леброн Джеймс установил личный рекорд сезона – 46 очков, из них семь реализованных трехочковых бросков. Он провел на площадке 38 минут против своей бывшей команды, с которой выиграл НБА в 2016 году.