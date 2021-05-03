Леброн Джеймс
НБА
Травмы
Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн восстановился после травмы, но не доиграл второй матч после возвращения – снова из-за травмы
03 мая, 09:30
«Лейкерс» проиграл «Торонто» в матче НБА (114:121). Для Леброна Джеймса это была вторая игра после восстановления от травмы правого голеностопа.
- Он отыграл в матче с «Торонто» меньше 28 минут и покинул паркет в четвертой четверти. Джеймс сразу пошел в раздевалку и больше не возвращался.
- После игры он сказал, что в поначалу «чувствовал себя хорошо», но потом появилась боль в голеностопе. Из-за этого тренер не вернул его на площадку.
Джеймс не играл из-за растяжения голеностопа с 20 марта по 1 мая. Всего он пропустил 20 матчей, «Лейкерс» за это время выиграли восемь игр и проиграли 12.
«Лейкерс» занимают седьмое место в таблице Западной конференции и попадают в плей-ин НБА. Оно дает право на розыгрыш места в плей-офф турнира.
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