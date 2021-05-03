Леброн Джеймс
НБА
Травмы
Лос-Анджелес Лейкерс
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#Леброн Джеймс #НБА #Лос-Анджелес Лейкерс #Травмы

Леброн восстановился после травмы, но не доиграл второй матч после возвращения – снова из-за травмы

03 мая, 09:30

«Лейкерс» проиграл «Торонто» в матче НБА (114:121). Для Леброна Джеймса это была вторая игра после восстановления от травмы правого голеностопа.

  • Он отыграл в матче с «Торонто» меньше 28 минут и покинул паркет в четвертой четверти. Джеймс сразу пошел в раздевалку и больше не возвращался.
  • После игры он сказал, что в поначалу «чувствовал себя хорошо», но потом появилась боль в голеностопе. Из-за этого тренер не вернул его на площадку.

Джеймс не играл из-за растяжения голеностопа с 20 марта по 1 мая. Всего он пропустил 20 матчей, «Лейкерс» за это время выиграли восемь игр и проиграли 12.

«Лейкерс» занимают седьмое место в таблице Западной конференции и попадают в плей-ин НБА. Оно дает право на розыгрыш места в плей-офф турнира.

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