Леброн восстановился после травмы, но не доиграл второй матч после возвращения – снова из-за травмы

«Лейкерс» проиграл «Торонто» в матче НБА (114:121). Для Леброна Джеймса это была вторая игра после восстановления от травмы правого голеностопа.

Он отыграл в матче с «Торонто» меньше 28 минут и покинул паркет в четвертой четверти. Джеймс сразу пошел в раздевалку и больше не возвращался.

После игры он сказал, что в поначалу «чувствовал себя хорошо», но потом появилась боль в голеностопе. Из-за этого тренер не вернул его на площадку.

Джеймс не играл из-за растяжения голеностопа с 20 марта по 1 мая. Всего он пропустил 20 матчей, «Лейкерс» за это время выиграли восемь игр и проиграли 12.

«Лейкерс» занимают седьмое место в таблице Западной конференции и попадают в плей-ин НБА. Оно дает право на розыгрыш места в плей-офф турнира.