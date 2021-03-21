Игроки «Лейкерс» говорят, что парень из «Атланты» специально травмировал Леброна. Он боролся за мяч и прилег на ногу

Журналисты ESPN написали, что, возможно, он вылетел на неопределенный (но большой) срок из-за повреждения голеностопного сустава. Yahoo Sports обозначил временные рамки: Леброн будет лечиться от нескольких недель до нескольких месяцев – это покажут дальнейшие обследования.

«Лейкерс» не сделал никакого заявления, а некоторые игроки команды обвинили Хилла в умышленном нанесении травмы.

Например, Монтрез Харелл сказал: «Парень бросился за мячом, подогнув под собой ногу. Мне не кажется, что это была борьба за мяч. Ему нужно было пройти сквозь ногу соперника, чтобы достать мяч. Он прыгал под углом, я не понимаю, как в этом можно увидеть борьбу за мяч».

Деннис Шредер: «Он бросился в ноги, хотя у него не было никакой необходимости делать это».

Сам Хилл отреагировал на претензии игроков «Лейкерс» так: «Я бы никогда не проявил неуважение к игре и не стал бы выводить игрока из строя намеренно. Он это знает. Это самое главное. Молюсь о его скорейшем выздоровлении».

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель не стал никого обвинять на пресс-конференции. Он просто сказал, что в командном виде спорта нужно быть готовым к травмам. Леброн выступил с таким заявлением:

«Ничто не злит и не огорчает меня больше, чем то, что я не могу помочь своим партнерам по команде! Мне больно внутри и снаружи. Я начинаю восстановление. Скоро вернусь, как будто никогда и не уходил».