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Энтони Дэвис и Леброн Джеймс сделали татуировки со змеей в память о Кобе
02 февраля 2020, 11:05
Однажды Кобе Брайант придумал себе прозвище «Черная мамба». Змея стала символом его образа. Игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис разместил этот символ на собственном теле. Вместе с ним это проделал и Леброн Джеймс. Тату-мастер Ванесса Аурелия опубликовала в инстаграме несколько снимков своей работы. До самих татуировок листайте вправо (третьи фото).
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