Энтони Дэвис и Леброн Джеймс сделали татуировки со змеей в память о Кобе

Однажды Кобе Брайант придумал себе прозвище «Черная мамба». Змея стала символом его образа. Игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис разместил этот символ на собственном теле. Вместе с ним это проделал и Леброн Джеймс. Тату-мастер Ванесса Аурелия опубликовала в инстаграме несколько снимков своей работы. До самих татуировок листайте вправо (третьи фото).