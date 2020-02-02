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#Кобе Брайант #НБА #Леброн Джеймс #баскетбол #Энтони Дэвис #Лейкерс

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс сделали татуировки со змеей в память о Кобе

02 февраля 2020, 11:05

Однажды Кобе Брайант придумал себе прозвище «Черная мамба». Змея стала символом его образа. Игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис разместил этот символ на собственном теле. Вместе с ним это проделал и Леброн Джеймс. Тату-мастер Ванесса Аурелия опубликовала в инстаграме несколько снимков своей работы. До самих татуировок листайте вправо (третьи фото).

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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