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НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд. Капитаны – Яннис и Леброн

24 января 2020, 11:48

НБА определилась со стартовыми составами на 69-й в истории Матч звезд.

Пятерка Восточной конференции:

  • Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»);
  • Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»);
  • Кемба Уокер («Бостон Селтикс»);
  • Трэй Янг («Атланта Хоукс»);
  • Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»).

Пятерка Западной конференции:

  • Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);
  • Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»);
  • Лука Дончич («Даллас Маверикс»);
  • Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»);
  • Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Капитаны команд – Адетокумбо и Джеймс:

Матч всех звезд пройдет 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Для Янга, Сиакама и Дончича он будет дебютным.

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#Трэй Янг
#Джоэл Эмбиид