НБА
баскетбол
Леброн Джеймс
Джеймс Харден
Лука Дончич
Яннис Адетокумбо
Кавай Леонард
Паскаль Сиакам
Энтони Дэвис
Кемба Уокер
Джоэл Эмбиид
Трэй Янг
#НБА #Леброн Джеймс #баскетбол #Кавай Леонард #Лука Дончич #Джеймс Харден #Энтони Дэвис #Яннис Адетокумбо #Кемба Уокер #Паскаль Сиакам #Трэй Янг #Джоэл Эмбиид
НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд. Капитаны – Яннис и Леброн
24 января 2020, 11:48
НБА определилась со стартовыми составами на 69-й в истории Матч звезд.
Пятерка Восточной конференции:
- Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»);
- Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»);
- Кемба Уокер («Бостон Селтикс»);
- Трэй Янг («Атланта Хоукс»);
- Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»).
Пятерка Западной конференции:
- Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);
- Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»);
- Лука Дончич («Даллас Маверикс»);
- Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»);
- Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
Капитаны команд – Адетокумбо и Джеймс:
Матч всех звезд пройдет 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Для Янга, Сиакама и Дончича он будет дебютным.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые