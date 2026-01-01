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Баскетбол
Баскетболист
Леброн Джеймс
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Леброн Джеймс
Дата рождения
30 декабря 1984 г.
Достижения
4-кратный чемпион НБА
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Новости
Адам Сэндлер сделал фильм про внутренний мир НБА: история скаута, который продвигает игрока с плохим прошлым, а продюсер – Леброн
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#Николо Барелла
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#Леброн Джеймс
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Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
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