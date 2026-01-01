Леброн Джеймс

Дата рождения
30 декабря 1984 г.
Достижения
4-кратный чемпион НБА
Лента
Материалы
Новости
Адам Сэндлер сделал фильм про внутренний мир НБА: история скаута, который продвигает игрока с плохим прошлым, а продюсер – Леброн
#Адам Сэндлер
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
Леброн до крови разбил сопернику лицо – тот младше на 16 лет и бегал за ним, чтобы отомстить. Обоих удалили
#Леброн Джеймс
Леброн так помешан на своей форме, что открыл с Nike громадный центр исследований. Там 400 (!) камер для захвата движения
#Леброн Джеймс
Разбираем главную тайну сериала «Клан Сопрано» – умер ли Тони в финале? И почему последний кадр – черная пустота?
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#Клан Сопрано
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Барелла из Италии – фанат Леброна. Назвал в честь него собаку и взял игровой номер 🏀
#Николо Барелла
Полицейский уволен за тикток с шуткой про Леброна. Ранее Леброн писал «Ты следующий» о другом полицейском, который убил афроамериканку
#Леброн Джеймс
Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн
#НБА
Большой гид по Леброну для чайников. Почему это главный баскетболист современности и, возможно, лучший в истории
#Леброн Джеймс
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Jay-Z − король всего: легенда хип-хопа, бизнесмен-миллиардер и муж Beyonce. Как, черт возьми, он это делает?
#музыка
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Игроки «Лейкерс» говорят, что парень из «Атланты» специально травмировал Леброна. Он боролся за мяч и прилег на ногу
#Леброн Джеймс
«Она была сексуализированной». Лола из «Космического джема» сильно изменится в сиквеле – довольны не все
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#кино
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Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Все называют лучших чемпионов GOAT. Это ввел Мухаммед Али и развил рэпер. Никто не обижается на эмодзи козла? 🐐
#Футбол
Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
#ToonMe
«Каждый раз, надевая форму «Лейкерс», ты думаешь о наследии Кобе». Чемпионство НБА – как символ и память
#Кобе Брайант
Праздник «Лейкерс»: салют в городе, танец Леброна с кубками и ребенок с бутылкой
#Лос-Анджелес Лейкерс
Лучшее празднование: Леброн лежит на полу, курит сигару и звонит маме. Она родила его в 16 и воспитывала одна
#Леброн Джеймс
Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
Смысл Кобе – борьба. Борьба и любовь
#Кобе Брайант
Дружба года. Леброн дарил Дэвису свой номер, срывал интервью и посылал куда подальше. Их дуэт = золото «Лейкерс»
#НБА
Кто такой Джейкоб Блейк и почему полиция стреляла ему в спину. Все о деле, которое вызвало протесты и бойкот спорта
#Джейкоб Блейк
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
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#Криштиану Роналду
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J. Cole написал открытое письмо, где рэп и баскетбол – это горы, на которые он взбирается
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#J. Cole
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Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер
#кино
Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
#США
Одно из лучших видео в истории НБА – Рианна на финале в первом ряду 💕
#Rihanna
Леброн отказывается от матчей без зрителей, хотя НБА уже к этому готовится
#Леброн Джеймс
Леброн повторил данк Кобе спустя 19 лет – отличий нет даже на раскадровке ✨
#Леброн Джеймс
Леброн обожает инстаграм. Самостоятельно ведет и зарабатывает на нем кучу денег
#Леброн Джеймс
Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд
#одежда
«Ты всегда будешь жить, брат». «Лейкерс» прощается с Кобе Брайантом
#Кобе Брайант
Мир реагирует на победу Конора – в цитатах, твитах и мемах про плечо
#UFC
Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
#Флойд Мейвезер
Правила сна от Леброна: никаких экранов, шум дождя над листвой, температура комнаты − 20˚
#Леброн Джеймс
15-летний сын Леброна – медиапринц. У него 3,5 млн подписчиков, вирусные ролики и трансляции на ESPN
#Леброн Джеймс