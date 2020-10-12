Праздник «Лейкерс»: салют в городе, танец Леброна с кубками и ребенок с бутылкой

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Майами» 4-2 в финальной серии НБА.

Шестой матч сложился легче остальных – уже к перерыву «Лейкерс» вели в 28 очков, так что победный финиш был лишь делом времени. «Майами» хоть и взял последнюю четверть с отрывом, но по-прежнему уступал очень много.

В последние секунды была только одна интрига – какие эмоции будут у чемпионов: