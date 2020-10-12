Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
Леброн Джеймс
Рэджон Рондо
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#Лос-Анджелес Лейкерс #НБА #Леброн Джеймс #Рэджон Рондо

Праздник «Лейкерс»: салют в городе, танец Леброна с кубками и ребенок с бутылкой

12 октября, 09:07

НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Майами» 4-2 в финальной серии НБА.

Шестой матч сложился легче остальных – уже к перерыву «Лейкерс» вели в 28 очков, так что победный финиш был лишь делом времени. «Майами» хоть и взял последнюю четверть с отрывом, но по-прежнему уступал очень много. 

В последние секунды была только одна интрига – какие эмоции будут у чемпионов:

Праздник с другого ракурса:

Празднование с трофеем – под речь Джини Басс, которая владеет «Лейкерс».

Один из знаковых моментов – танец Леброна с двумя трофеями, он же стал и MVP финальной серии.

И раздевалка, где можно прыгать и обливаться шампанским без всякого официоза:

И даже звонить маме, покуривая сигару.

И праздновать с сыном. Как пишут в комментариях, у ребенка Рэджона Рондо – игристый сидр в стильной бутылке.

В Лос-Анджелесе праздник! Там салют:

И фанатская радость:

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Лучшее празднование: Леброн лежит на полу, курит сигару и звонит маме. Она родила его в 16 и воспитывала одна
Дружба года. Леброн дарил Дэвису свой номер, срывал интервью и посылал куда подальше. Их дуэт = золото «Лейкерс»
Фанаты «Лейкерс» ненавидят собственного игрока
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