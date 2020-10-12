Праздник «Лейкерс»: салют в городе, танец Леброна с кубками и ребенок с бутылкой
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Майами» 4-2 в финальной серии НБА.
Шестой матч сложился легче остальных – уже к перерыву «Лейкерс» вели в 28 очков, так что победный финиш был лишь делом времени. «Майами» хоть и взял последнюю четверть с отрывом, но по-прежнему уступал очень много.
В последние секунды была только одна интрига – какие эмоции будут у чемпионов:
Праздник с другого ракурса:
Празднование с трофеем – под речь Джини Басс, которая владеет «Лейкерс».
Один из знаковых моментов – танец Леброна с двумя трофеями, он же стал и MVP финальной серии.
И раздевалка, где можно прыгать и обливаться шампанским без всякого официоза:
И даже звонить маме, покуривая сигару.
И праздновать с сыном. Как пишут в комментариях, у ребенка Рэджона Рондо – игристый сидр в стильной бутылке.
В Лос-Анджелесе праздник! Там салют:
И фанатская радость: