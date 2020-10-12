Как «Лейкерс» стали чемпионами НБА

Что предшествовало финалу:

Со стороны Запада в финале многие ждали «Лейкерс», хотя рассчитывали и на «Клипперс». Но команда Кавая и Джорджа не дошла даже до финала конференции, проиграв «Денверу».

На Востоке регулярку здорово провел «Милуоки», но вылетел от «Майами». Был близок к финалу «Бостон», но тоже вылетел от «Майами». Действующий чемпион «Торонто» покинул плей-офф во втором раунде.

В финале букмекеры однозначно определяли фаворитами «Лейкерс».

Какой была финальная серия:

• Первый матч. «Лейкерс» шли с минус 13 в первой четверти, затем совершили рывок 19:3 за четыре минуты . После третьей все было ясно – плюс 26 в пользу «Лейкерс», Драгич ушел с травмой, повреждение у Адебайо, хромал Батлер.

• Вторую игру «Майами» уже проводил без Драгича и Адебайо . Полный контроль игры от «Лейкерс», которые не подпускали соперника ближе, чем на десять очков. И 2-0 в серии.

• В третьем матче «Майами» снова вышел без Драгича и Адебайо, но победил, а крутейший матч выдал Батлер (40+11+13) с первым трипл-даблом для себя в плей-офф. Дэвис набрал четыре фола в начале третьей четверти и был пассивен – это повлияло на исход. 2-1.

• В четвертой игре «Майами» усилился Адебайо, команды всю игру шли почти вровень, но «Лейкерс» все-таки выиграли с плюс шесть . Фактически решающее попадание сделал из-за дуги как раз Дэвис. 3-1.