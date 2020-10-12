Как «Лейкерс» стали чемпионами НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» все-таки дожали «Майами Хит» в шестом матче финальной серии НБА-2019/20 и стали чемпионами.
До этой игры «Лейкерс» вели в серии 3-2.
«Лейкерс» уверенно взяли шестую игру. Счет по четвертям: 28:20, 36:16, 23:22, 19:35.
По статистике лучший Леброн Джеймс – у него 28 очков, 14 подборов, 10 перехватов. И награда MVP финальной серии (четвертая в карьере).
Что предшествовало финалу:
- Со стороны Запада в финале многие ждали «Лейкерс», хотя рассчитывали и на «Клипперс». Но команда Кавая и Джорджа не дошла даже до финала конференции, проиграв «Денверу».
- На Востоке регулярку здорово провел «Милуоки», но вылетел от «Майами». Был близок к финалу «Бостон», но тоже вылетел от «Майами». Действующий чемпион «Торонто» покинул плей-офф во втором раунде.
- В финале букмекеры однозначно определяли фаворитами «Лейкерс».
Какой была финальная серия:
• Первый матч. «Лейкерс» шли с минус 13 в первой четверти, затем совершили рывок 19:3 за четыре минуты. После третьей все было ясно – плюс 26 в пользу «Лейкерс», Драгич ушел с травмой, повреждение у Адебайо, хромал Батлер.
• Вторую игру «Майами» уже проводил без Драгича и Адебайо. Полный контроль игры от «Лейкерс», которые не подпускали соперника ближе, чем на десять очков. И 2-0 в серии.
• В третьем матче «Майами» снова вышел без Драгича и Адебайо, но победил, а крутейший матч выдал Батлер (40+11+13) с первым трипл-даблом для себя в плей-офф. Дэвис набрал четыре фола в начале третьей четверти и был пассивен – это повлияло на исход. 2-1.
• В четвертой игре «Майами» усилился Адебайо, команды всю игру шли почти вровень, но «Лейкерс» все-таки выиграли с плюс шесть. Фактически решающее попадание сделал из-за дуги как раз Дэвис. 3-1.
• Пятый матч «Майами» все так же проводил без Драгича и был очень хорош в концовке, хотя выиграл минимально – в три очка. Закончить серию был шанс у «Лейкерс», но трехочковый бросок при отставании в одно очко за восемь секунд до конца смазал Дэнни Грин.
• В шестой игре – победа «Лейкерс», 4-2 в серии и чемпионство. 17-е в истории клуба.