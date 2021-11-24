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#Ливерпуль #Леброн Джеймс #Лос-Анджелес Лейкерс

Nike выпустит совместную продукцию от Леброна Джеймса и «Ливерпуля». Ее задумали как конкурента Jordan

24 минуты назад

Nike совместно с «Ливерпулем» и Леброном Джеймсом выпустит новую линейку товаров. Об этом объявил Том Вернер – председатель Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем».

Подробностей о готовящейся продукции практически нет. Известно только, что речь идет о семи или восьми товарах. Они задумываются как конкуренты Jordan – бренда, созданного Nike совместно с Майклом Джорданом в 1984 году. Бренд известен в первую очередь кроссовками Air Jordan.

Air Jordan 1

Nike

  • Nike – технический спонсор «Ливерпуля», поставляющий клуб форму. Их контракт действует с лета 2020 года. Сроки соглашения неизвестны, клуб писал только, что сотрудничество многолетнее.
  • Леброн Джеймс в 2015 году заключил пожизненный контракт с Nike. Также он с 2011 года входит в число владельцев «Ливерпуля» и при этом остается действующим спортсменом.
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Источник:
Boston Globe
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