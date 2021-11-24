Nike выпустит совместную продукцию от Леброна Джеймса и «Ливерпуля». Ее задумали как конкурента Jordan

Nike совместно с «Ливерпулем» и Леброном Джеймсом выпустит новую линейку товаров. Об этом объявил Том Вернер – председатель Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем».

Подробностей о готовящейся продукции практически нет. Известно только, что речь идет о семи или восьми товарах. Они задумываются как конкуренты Jordan – бренда, созданного Nike совместно с Майклом Джорданом в 1984 году. Бренд известен в первую очередь кроссовками Air Jordan.