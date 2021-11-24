Ливерпуль
Леброн Джеймс
Лос-Анджелес Лейкерс
Nike выпустит совместную продукцию от Леброна Джеймса и «Ливерпуля». Ее задумали как конкурента Jordan
24 минуты назад
Nike совместно с «Ливерпулем» и Леброном Джеймсом выпустит новую линейку товаров. Об этом объявил Том Вернер – председатель Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем».
Подробностей о готовящейся продукции практически нет. Известно только, что речь идет о семи или восьми товарах. Они задумываются как конкуренты Jordan – бренда, созданного Nike совместно с Майклом Джорданом в 1984 году. Бренд известен в первую очередь кроссовками Air Jordan.
- Nike – технический спонсор «Ливерпуля», поставляющий клуб форму. Их контракт действует с лета 2020 года. Сроки соглашения неизвестны, клуб писал только, что сотрудничество многолетнее.
- Леброн Джеймс в 2015 году заключил пожизненный контракт с Nike. Также он с 2011 года входит в число владельцев «Ливерпуля» и при этом остается действующим спортсменом.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые