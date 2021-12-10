Леброн Джеймс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис
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#Леброн Джеймс #НБА #Лос-Анджелес Лейкерс #Мемфис

Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере. Он стал пятым игроком НБА, кому это удалось

2 часа назад

10 декабря «Лейкерс» проиграл «Мемфису» со счетом 95:108. Результаты Леброна в этой встрече:

  • Провел на площадке 37 минут.
  • Набрал 20 очков.
  • Сделал 10 подборов.
  • Отдал 11 передач.

Для него этот трипл-дабл стал сотым в карьере в НБА. По этому показателю он стал пятым игроком в истории лиги. До него отметка в 100 трипл-даблов покорялась Расселлу Уэстбруку, Джейсону Кидду, Мэджику Джонсону и Оскару Робертсону.

Еще одно достижение Леброна в этой встрече – он сделал 4 перехвата и вышел на 11-е место в истории НБА по перехватам за карьеру. Всего у него 2089 перехватов. У Алвина Робертсона, идущего на 10-й строчке, 2112 перехватов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Bleacher Report
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