Леброн Джеймс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн забросил решающий трехочковый на последней минуте матча плей-ин и вывел «Лейкерс» в плей-офф
2 часа назад
«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» в матче плей-ин НБА со счетом 103:100. Решающим моментом игры стал бросок Леброна Джеймса в концовке:
- 58,2 секунды до конца матча. Ничейный счет – 100:100.
- Леброн принимает мяч в районе трехочковой, бросает и забивает.
- «Лейкерс» выигрывают со счетом 103:100 и попадают в плей-офф.
После матча Леброн сказал, что доигрывал встречу с травмой глаза. «Я буквально видел три кольца. Поэтому просто бросил в среднее».
Он получил повреждение незадолго до конца игры в столкновении с соперником:
Леброн в этом матче оформил трипл-дабл: 22 очка, 11 подборов и 10 ассистов. «Лейкерс» вышли в плей-офф на «Финикс», занявший в регулярном чемпионате Запада второе место.
- «Голден Стэйт», несмотря на поражение, пока сохраняет шансы на плей-офф. Для выхода ему нужна победа в игре с «Мемфисом» – последним участников плей-ин от Западной конференции.
- В плей-офф напрямую выходят шесть лучших команд от конференции. Еще две путевки разыгрываются через плей-ин между четырьмя командами, занявшими места с седьмое по десятое.
- Плей-офф стартует 22 мая. Команды играют серии до четырех побед.
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