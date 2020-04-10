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«Милан» раздал посылки пожилым владельцам абонементов. Внутри – маски, еда, клубные наборы

10 апреля, 17:03

С 10 апреля футбольный «Милан» начал поставку 2000 посылок. Получатели – владельцы абонементов старше 65 лет, наиболее уязвимые в разгар пандемии коронавируса.

Посылки собрали благодаря сотрудничеству клуба с партнерами. Выглядит она так:

А что внутри:

  • Гаджеты от «Милана» (так указано без подробностей);
  • Продукты питания (макароны, печенье, вода, пиво);
  • Средства личной гигиены;
  • Маски.

Клуб об этой акции пока официально не заявлял.

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