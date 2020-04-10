«Милан» раздал посылки пожилым владельцам абонементов. Внутри – маски, еда, клубные наборы

С 10 апреля футбольный «Милан» начал поставку 2000 посылок. Получатели – владельцы абонементов старше 65 лет, наиболее уязвимые в разгар пандемии коронавируса.

Посылки собрали благодаря сотрудничеству клуба с партнерами. Выглядит она так: