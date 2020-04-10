Милан
коронавирус
«Милан» раздал посылки пожилым владельцам абонементов. Внутри – маски, еда, клубные наборы
10 апреля, 17:03
С 10 апреля футбольный «Милан» начал поставку 2000 посылок. Получатели – владельцы абонементов старше 65 лет, наиболее уязвимые в разгар пандемии коронавируса.
Посылки собрали благодаря сотрудничеству клуба с партнерами. Выглядит она так:
А что внутри:
- Гаджеты от «Милана» (так указано без подробностей);
- Продукты питания (макароны, печенье, вода, пиво);
- Средства личной гигиены;
- Маски.
Клуб об этой акции пока официально не заявлял.
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