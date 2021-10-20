Стив Брюс
АПЛ
Ньюкасл
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#Стив Брюс #Ньюкасл #АПЛ

Брюс покинул «Ньюкасл». Он провел при новых владельцах из Саудовской Аравии один матч, который стал для него 1000-м в карьере

2 часа назад

Официальный сайт «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс покинул пост по обоюдному согласию сторон: «Я благодарен всем, кто связан с «Ньюкаслом», за возможность управлять этим уникальным футбольным клубом».

Тренер «Ньюкасла» подрался с собственным игроком. Из-за слов «Ты трус!» и обвинения в пропущенном голе

При новых владельцах из Саудовской Аравии Брюс провел только один матч – против «Тоттенхэма» в АПЛ (2:3). Эта игра стала 1000-й в тренерской карьере Брюса.

Брюс тренировал «Ньюкасл» с 2019 года. Сейчас команда занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Ньюкасла»
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