Стив Брюс
АПЛ
Ньюкасл
Брюс покинул «Ньюкасл». Он провел при новых владельцах из Саудовской Аравии один матч, который стал для него 1000-м в карьере
2 часа назад
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс покинул пост по обоюдному согласию сторон: «Я благодарен всем, кто связан с «Ньюкаслом», за возможность управлять этим уникальным футбольным клубом».
Тренер «Ньюкасла» подрался с собственным игроком. Из-за слов «Ты трус!» и обвинения в пропущенном голе
При новых владельцах из Саудовской Аравии Брюс провел только один матч – против «Тоттенхэма» в АПЛ (2:3). Эта игра стала 1000-й в тренерской карьере Брюса.
Брюс тренировал «Ньюкасл» с 2019 года. Сейчас команда занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.
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