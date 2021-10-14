Кроме шейхов акции «Ньюкасла» купили два брата: иракские евреи, мелькали в России 90-х и были богатейшими людьми Великобритании
Акции «Ньюкасла» купили братья-миллиардеры. В сделке участвует сын одного из них
Мы подробно разбирали сделку с покупкой «Ньюкасла». Отдельный материал о новых владельцах из Саудовской Аравии – вот:
«Ньюкасл» покупают шейхи из Саудовской Аравии. Уже пытались еще полтора года назад – но помешало пиратство в стране
Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии получил 80% акций «Ньюкасла». Поэтому именно саудовцы везде называются владельцами клуба. Но «Ньюкаслом» владеют не только они. 10% акций теперь имеет Аманда Стэйвли. Она была посредником еще в сделках по покупке «Ман Сити» (2008) и неудачной покупке «Ливерпуля» (2016).
Оставшиеся 10% забрали миллиардеры Дэвид и Саймон Рубены. У них тоже есть существенная роль в этой сделке. The Sun пишет, что Рубены владеют недвижимостью на 18 миллиардов фунтов. Они впервые входят в футбол, но уже имели дело со спортом. Братья Рубены владеют ипподромами, которые охватывают 40% годовых скачек Великобритании.
C футболом связан Джейми Рубен – сын Дэвида Рубена. До октября 2020-го он два года входил в правление КПР. Когда уходил, руководство клуба даже выражало ему особую благодарность. Джейми Рубен участвовал в переговорах о покупке «Ньюкасла» и плотно взаимодействовал с саудовцами по созданию консорциума. Он даже отдельно написал о сделке в твиттере.
Аманда Стэйвли и Джейми Рубен получают места в совете директоров клуба. Братья Рубены и Джейми часто упоминаются в сделке по «Ньюкаслу» через компанию RB Sports & Media. Джейми Рубен нужен в этом бизнесе именно для оперативного управления. Он же управляет теми ипподромами – остается директором компании Arena Racing Company.
Мотивация Рубенов – развитие города. Они владеют ипподромом в Ньюкасле, вкладываются в местный бизнес и даже в развитие улиц. Бывший футболист и эксперт Sky Sports Джейми Реднапп рассказывал, что общался с Джейми Рубеном о «Ньюкасле». Футбольная сторона держится именно на нем. Реднапп говорил: «Джейми – футбольный фанат. Знания братьев Рубенов тоже очень хорошие».
Но кто они вообще?
Братья Рубены вели бизнес в России. Вкладывались в металлургическую промышленность и даже обвинялись в связях с мафией
Рубены родились в Индии в семье иракских евреев. Потом родители развелись. Дэвид и Саймон переехали в Лондон вместе с матерью и бабушкой. Это информация из статьи на их официальном сайте – там почему-то упоминаются иранские евреи. Но на том же сайте есть другой материал, где евреи опять называются иракскими. И таких упоминаний все-таки большинство.
Путаница с происхождением возникает из-за постоянных отказов по интервью от Рубенов. Дэвид и Саймон Рубены практически ничего не рассказывают о себе. Поэтому даже в сделке по «Ньюкаслу» за них на все вопросы отвечает Джейми Рубен. Зато известно, что в детстве им постоянно не хватало денег. Когда братья переехали в Лондон, там они жили в еврейской общине.
Во взрослой жизни братья Рубены основали в честь матери благотворительный фонд. Позже добавилась начальная школа Нэнси Рубен. На официальном сайте школы написано, что Нэнси Рубен родилась в Багдаде (столица Ирака). Поэтому Дэвид и Саймон наверняка относятся именно к Ираку. В этой частной школе обучается около 250 детей, она основана еще в 2004 году.
Сейчас каждому из братьев Рубенов уже около 80 лет. История бизнеса Рубенов связана с Россией через металлургическую промышленность. В 80-х братья Рубены основали компанию Trans-World, которая сначала занималась покупкой алюминия из СССР. Компания стала одним из главных трейдеров алюминия. Позже они зашли на рынок в Россию уже в качестве инвесторов.
Эти итоги работы Trans-World позже подводил Forbes: более половины российского алюминия, около 20% стали и металлопроката, уголь, кокос, общий годовой объем продаж в 6 миллиардов долларов. Пик прибыли братьев был в 1997-м. В 2000 году Дэвид Рубен объяснял риском причину, почему именно они вложились в Россию. Другие компании просто на это не пошли.
Все время работы Рубенов в России им постоянно приписывалась связь с мафией. Они отрицали, что участвовали в убийствах конкурентов и отмывании денег. В бизнесе вместе с ними мелькал Михаил Черной. Это он помогал Рубенам в работе на местах – и сотрудничал с ними при создании Trans-World Group в России. Поэтому упоминался рядом в каждой новой сделке.
Черной говорил о бизнесе так: «Если бы я не взял эти заводы, металлургическая промышленность просто развалилась бы». Во время расследования по его деятельности сам Черной признавал связь с криминальными авторитетами и не мог объяснить происхождение денег. Сейчас он разыскивается Интерполом и скрывается в Израиле, где живет и воспитывает детей.
По криминальному бизнесу Рубенов выходил большой исследовательский материал от Fortune. Для него было записано 100 часов интервью – даже с самими Рубенами. Там указывалось на их возможные связи с отмыванием денег. Был суд за клевету, но дело прекратилось мирным путем. Претензия Рубенов сводилось к подразумеванию их причастности к убийствам, но Fortune на это не указывал.
Еще у Рубенов были скандалы и разбирательства с бизнесменом Олегом Дерипаской. В середине 90-х они стали партнерами и даже делали совместные закупки, но дальше разорвали отношения. Из-за этого Рубены потеряли контроль над одним из алюминиевых заводов, пострадала вся их торговля алюминием. Они оценивали ущерб в 300 миллионов долларов.
В бизнесе 90-х был не только Михаил Черной. Участвовал еще и его брат Лев Черной. Вместе с ним Дэвид Рубен покупал акции алюминиевых заводов. В 2000 году состоялась алюминиевая сделка – именно под таким названием она везде упоминается. Тогда Лев Черной и Дэвид Рубен продали алюминиевые активы с заводов за 550 миллионов долларов. И вышли из металлургии.
Сейчас известная компания братьев Reuben Brothers по-прежнему занимается инвестициями. RB Sports & Media – ответвление в этой компании. Чаще всего они вкладываются в недвижимость в Великобритании. Большинство их вкладов касаются Лондона – там они перестраивали дома и другие городские объекты. Владеют яхтами и частным самолетом за 19 миллионов фунтов.
В 2016 году братья Рубены становились самыми богатыми людьми Великобритании. Суммарный доход – 13,1 миллиарда фунтов. Дальше их состояние постоянно менялось. В 2021 году они попали в список от Sunday Times Rich List с состоянием в 21 миллиард фунтов. Но сейчас уже не считаются самыми богатыми в Великобритании.