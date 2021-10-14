Кроме шейхов акции «Ньюкасла» купили два брата: иракские евреи, мелькали в России 90-х и были богатейшими людьми Великобритании

Акции «Ньюкасла» купили братья-миллиардеры. В сделке участвует сын одного из них

Мы подробно разбирали сделку с покупкой «Ньюкасла». Отдельный материал о новых владельцах из Саудовской Аравии – вот:

«Ньюкасл» покупают шейхи из Саудовской Аравии. Уже пытались еще полтора года назад – но помешало пиратство в стране

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии получил 80% акций «Ньюкасла». Поэтому именно саудовцы везде называются владельцами клуба. Но «Ньюкаслом» владеют не только они. 10% акций теперь имеет Аманда Стэйвли. Она была посредником еще в сделках по покупке «Ман Сити» (2008) и неудачной покупке «Ливерпуля» (2016).

Оставшиеся 10% забрали миллиардеры Дэвид и Саймон Рубены. У них тоже есть существенная роль в этой сделке. The Sun пишет, что Рубены владеют недвижимостью на 18 миллиардов фунтов. Они впервые входят в футбол, но уже имели дело со спортом. Братья Рубены владеют ипподромами, которые охватывают 40% годовых скачек Великобритании.

C футболом связан Джейми Рубен – сын Дэвида Рубена. До октября 2020-го он два года входил в правление КПР. Когда уходил, руководство клуба даже выражало ему особую благодарность. Джейми Рубен участвовал в переговорах о покупке «Ньюкасла» и плотно взаимодействовал с саудовцами по созданию консорциума. Он даже отдельно написал о сделке в твиттере.