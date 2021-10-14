Дэвид Рубен
Год рождения
1941 г.
Инфо
Британский бизнесмен
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Кроме шейхов акции «Ньюкасла» купили два брата: иракские евреи, мелькали в России 90-х и были богатейшими людьми Великобритании
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#Ньюкасл
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