«Ньюкасл» покупают шейхи из Саудовской Аравии. Уже пытались еще полтора года назад – но помешало пиратство в стране
Возможная сделка «Ньюкасла» с представителями Саудовской Аравии шумела весной 2020-го. Клуб мог обрести влиятельного владельца и стать еще одной грозной силой в английском футболе. Пришлось подождать.
Что было тогда
• Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, консультируясь с британским финансистом Амандой Стейвли, пытался приобрести клуб.
• Стороны уже отправили документы на согласование в АПЛ.
• Первая причина, по которой, могло быть отказано – телепиратство в Саудовской Аравии. В стране нелегально транслируется футбол, в том числе и АПЛ.
• Второй минус – проблемы с правами человека в Саудовской Аравии.
• Сюда же вмешалась невеста убитого журналиста Джамала Хашогги с резким осуждением покупки именно саудовцами. Хашогги был убит, а его тело было расчленено в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он выступал против политики Саудовской Аравии.
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Что было дальше
• В мае 2020-го сделка была под угрозой из-за незаконного показа АПЛ в стране – юристы получили необходимые документы.
• Кроме того, не было доказано, что покупающая «Ньюкасл» группа компаний никак не связана с принцем.
• В конце июля саудовцы отказались от покупки «Ньюкасла». «Наш инвестиционный тезис не поддержали», – заявили они и заодно сослались на пандемию – неизвестно было, когда и в каких условиях будет начат новый сезон.
• В сентябре АПЛ отказала в продаже клуба группе компаний, включающей в себя Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers.
• В ноябре было сообщение о том, что «Ньюкасл» намерен судиться с АПЛ из-за этого решения.
• В апреле 2021-го стало известно, что принц пытался повлиять на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и заодно предупредил, что если сделка не состоится, то отношения между странами могут испортиться.
Следующей осенью вопрос сделки саудовцев и «Ньюкасла» снова стал актуальным. Ключевым в нем было решение по телетрансляциям. Саудовская Аравия решила их проблему.
Что вокруг сделки происходит сейчас
• Раньше Саудовская Аравия воровала сигнал у Катара, прикрывая их логотип в трансляциях своим. Запрет на вещание катарских каналов beIN Sports будет отменен.
• Также страна стала бороться с пиратством. Хотя недавно beIN Sports выдала властям Саудовской Аравии список из сайтов, которые все так же воруют трансляции. За несколько дней сайты были заблокированы.
• АПЛ получила заверения в том, что государство не будет напрямую участвовать в управлении клубом.
• Все еще ожидаются протесты от правозащитников, учитывая убийство журналиста, но сделке они помешать не смогут.
• Ожидается также, что сделка будет официально объявлена 7 октября. А по данным ESPN, в течение 48 часов.
• Примерная сумма сделки – 300 миллионов фунтов. Такие же цифры фигурировали и 18 месяцев назад, когда стороны были близки к соглашению.
А где сам «Ньюкасл»
• За последние десять лет клуб лишь раз поднимался выше итогового десятого места.
• Только однажды играл в еврокубках (а там дошел до четвертьфинала Лиги Европы).
• Из АПЛ он вылетал в сезоне-2015/16 и возвращался в следующем.
• В прошлом сезоне занял 12-е место.
• В этом сезоне идет предпоследним, набрал всего три очка в семи играх.
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