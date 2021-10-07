«Ньюкасл» покупают шейхи из Саудовской Аравии. Уже пытались еще полтора года назад – но помешало пиратство в стране

Возможная сделка «Ньюкасла» с представителями Саудовской Аравии шумела весной 2020-го. Клуб мог обрести влиятельного владельца и стать еще одной грозной силой в английском футболе. Пришлось подождать.

Что было тогда

• Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, консультируясь с британским финансистом Амандой Стейвли, пытался приобрести клуб.

• Стороны уже отправили документы на согласование в АПЛ.

• Первая причина, по которой, могло быть отказано – телепиратство в Саудовской Аравии. В стране нелегально транслируется футбол, в том числе и АПЛ.

• Второй минус – проблемы с правами человека в Саудовской Аравии.

• Сюда же вмешалась невеста убитого журналиста Джамала Хашогги с резким осуждением покупки именно саудовцами. Хашогги был убит, а его тело было расчленено в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он выступал против политики Саудовской Аравии.

Две проблемы мешают сделке Саудовской Аравии по «Ньюкаслу»: телепиратство и нарушения прав человека

Что было дальше

• В мае 2020-го сделка была под угрозой из-за незаконного показа АПЛ в стране – юристы получили необходимые документы.

• Кроме того, не было доказано, что покупающая «Ньюкасл» группа компаний никак не связана с принцем.

• В конце июля саудовцы отказались от покупки «Ньюкасла». «Наш инвестиционный тезис не поддержали», – заявили они и заодно сослались на пандемию – неизвестно было, когда и в каких условиях будет начат новый сезон.

• В сентябре АПЛ отказала в продаже клуба группе компаний, включающей в себя Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers.