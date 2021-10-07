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#Ньюкасл #АПЛ

«Ньюкасл» покупают шейхи из Саудовской Аравии. Уже пытались еще полтора года назад – но помешало пиратство в стране

7 часов назад

Возможная сделка «Ньюкасла» с представителями Саудовской Аравии шумела весной 2020-го. Клуб мог обрести влиятельного владельца и стать еще одной грозной силой в английском футболе. Пришлось подождать.

Что было тогда

• Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, консультируясь с британским финансистом Амандой Стейвли, пытался приобрести клуб.

• Стороны уже отправили документы на согласование в АПЛ.

• Первая причина, по которой, могло быть отказано – телепиратство в Саудовской Аравии. В стране нелегально транслируется футбол, в том числе и АПЛ.

• Второй минус – проблемы с правами человека в Саудовской Аравии.

• Сюда же вмешалась невеста убитого журналиста Джамала Хашогги с резким осуждением покупки именно саудовцами. Хашогги был убит, а его тело было расчленено в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он выступал против политики Саудовской Аравии.

Две проблемы мешают сделке Саудовской Аравии по «Ньюкаслу»: телепиратство и нарушения прав человека

Что было дальше

• В мае 2020-го сделка была под угрозой из-за незаконного показа АПЛ в стране – юристы получили необходимые документы.

• Кроме того, не было доказано, что покупающая «Ньюкасл» группа компаний никак не связана с принцем.

• В конце июля саудовцы отказались от покупки «Ньюкасла». «Наш инвестиционный тезис не поддержали», – заявили они и заодно сослались на пандемию – неизвестно было, когда и в каких условиях будет начат новый сезон.

• В сентябре АПЛ отказала в продаже клуба группе компаний, включающей в себя Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers.

• В ноябре было сообщение о том, что «Ньюкасл» намерен судиться с АПЛ из-за этого решения.

• В апреле 2021-го стало известно, что принц пытался повлиять на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и заодно предупредил, что если сделка не состоится, то отношения между странами могут испортиться.

Следующей осенью вопрос сделки саудовцев и «Ньюкасла» снова стал актуальным. Ключевым в нем было решение по телетрансляциям. Саудовская Аравия решила их проблему.

Что вокруг сделки происходит сейчас

• Раньше Саудовская Аравия воровала сигнал у Катара, прикрывая их логотип в трансляциях своим. Запрет на вещание катарских каналов beIN Sports будет отменен.

• Также страна стала бороться с пиратством. Хотя недавно beIN Sports выдала властям Саудовской Аравии список из сайтов, которые все так же воруют трансляции. За несколько дней сайты были заблокированы.

• АПЛ получила заверения в том, что государство не будет напрямую участвовать в управлении клубом.

• Все еще ожидаются протесты от правозащитников, учитывая убийство журналиста, но сделке они помешать не смогут.

• Ожидается также, что сделка будет официально объявлена 7 октября. А по данным ESPN, в течение 48 часов.

• Примерная сумма сделки – 300 миллионов фунтов. Такие же цифры фигурировали и 18 месяцев назад, когда стороны были близки к соглашению.

А где сам «Ньюкасл»

• За последние десять лет клуб лишь раз поднимался выше итогового десятого места.

• Только однажды играл в еврокубках (а там дошел до четвертьфинала Лиги Европы).

• Из АПЛ он вылетал в сезоне-2015/16 и возвращался в следующем.

• В прошлом сезоне занял 12-е место.

• В этом сезоне идет предпоследним, набрал всего три очка в семи играх.

«Ньюкасл» на пороге новой истории. 14-летнее правление Майка Эшли будет завершено.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / ZUMAPRESS.com / dpa / Global Look Press
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