Ньюкасл
АПЛ
Стив Брюс
Тоттенхэм
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ньюкасл #АПЛ #Тоттенхэм #Стив Брюс

«Ньюкасл» проиграл «Тоттенхэму». Это тысячный матч в карьере тренера Брюса

35 минут назад

«Ньюкасл» провел первый матч после смены владельцев клуба. Результат – поражение от «Тоттенхэма» в матче АПЛ (2:3).

Перед этой игрой обсуждалось будущее главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса. Игра с «Тоттенхэмом» стала для него тысячной в карьере.

Сначала Брюс думал об увольнении после смены владельца. Потом провел с ними встречу и рассказал о сделке по покупке клуба со стороны ее важности для города.

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии получил 80% акций «Ньюкасла». Еще 20% распределены между Амандой Стэйвли (10%) и братьями Рубенами (10%).

Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Уилсон 2
Дайер 89
2:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Н'Домбеле 17
Кейн 22
Сон 45
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Игроки «Тоттенхэма» заметили сердечный приступ у зрителя на трибунах. Они позвали врачей и убедили судью остановить матч
Кроме шейхов акции «Ньюкасла» купили два брата: иракские евреи, мелькали в России 90-х и были богатейшими людьми Великобритании
«Ньюкасл» покупают шейхи из Саудовской Аравии. Уже пытались еще полтора года назад – но помешало пиратство в стране
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ньюкасл
#АПЛ
#Тоттенхэм
#Стив Брюс