Ньюкасл
АПЛ
Стив Брюс
Тоттенхэм
«Ньюкасл» проиграл «Тоттенхэму». Это тысячный матч в карьере тренера Брюса
35 минут назад
«Ньюкасл» провел первый матч после смены владельцев клуба. Результат – поражение от «Тоттенхэма» в матче АПЛ (2:3).
Перед этой игрой обсуждалось будущее главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса. Игра с «Тоттенхэмом» стала для него тысячной в карьере.
Сначала Брюс думал об увольнении после смены владельца. Потом провел с ними встречу и рассказал о сделке по покупке клуба со стороны ее важности для города.
Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии получил 80% акций «Ньюкасла». Еще 20% распределены между Амандой Стэйвли (10%) и братьями Рубенами (10%).
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые