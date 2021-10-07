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#Ньюкасл #АПЛ

Инвестиционная группа из Саудовской Аравии приобрела «Ньюкасл»

2 часа назад

Сделка завершена 7 октября, ее условия не сообщаются. Инвестиционную группу, в которую вошли PCP Capital Partners и RB Sports & Media, возглавляет государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии.

АПЛ выпустила заявление: она получила юридические гарантии, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.

  • Предыдущим владельцем «Ньюкасла» был Майк Эшли – миллиардер и владелец сети спортивных магазинов Sports Direct.
  • В 2020 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд планировал приобрести «Ньюкасл», но сделка не состоялась. 
  • Одна из причин – телепиратство и незаконный показ АПЛ в стране. Полный разбор – здесь.

На данный момент «Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Ньюкасла»
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