Инвестиционная группа из Саудовской Аравии приобрела «Ньюкасл»

Сделка завершена 7 октября, ее условия не сообщаются. Инвестиционную группу, в которую вошли PCP Capital Partners и RB Sports & Media, возглавляет государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии.

АПЛ выпустила заявление: она получила юридические гарантии, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.

Предыдущим владельцем «Ньюкасла» был Майк Эшли – миллиардер и владелец сети спортивных магазинов Sports Direct.

В 2020 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд планировал приобрести «Ньюкасл», но сделка не состоялась.

Одна из причин – телепиратство и незаконный показ АПЛ в стране. Полный разбор – здесь.

На данный момент «Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.