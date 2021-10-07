Ньюкасл
АПЛ
Инвестиционная группа из Саудовской Аравии приобрела «Ньюкасл»
2 часа назад
Сделка завершена 7 октября, ее условия не сообщаются. Инвестиционную группу, в которую вошли PCP Capital Partners и RB Sports & Media, возглавляет государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии.
АПЛ выпустила заявление: она получила юридические гарантии, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.
- Предыдущим владельцем «Ньюкасла» был Майк Эшли – миллиардер и владелец сети спортивных магазинов Sports Direct.
- В 2020 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд планировал приобрести «Ньюкасл», но сделка не состоялась.
- Одна из причин – телепиратство и незаконный показ АПЛ в стране. Полный разбор – здесь.
На данный момент «Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.
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