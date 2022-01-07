Киран Триппьер
Атлетико
АПЛ
Ньюкасл
«Ньюкасл» объявил о первом трансфере после смены владельца. Клуб подписал Триппьера из «Атлетико»
7 часов назад
«Ньюкасл» подписал защитника Кирана Триппьера из «Атлетико» на два с половиной года. Это первый трансфер после выкупа клуба инвестиционной группой из Саудовской Аравии.
- Триппьеру 30 лет. Практически всю карьеру он провел в Англии, где наиболее известен по играм за «Бернли» и «Тоттенхэм».
- Единственный его отъезд из Англии произошел в 2019 году. Он перешел в «Атлетико» и выиграл с ним первый титул в клубном футболе – стал чемпионом Испании в 2021 году. Всего провел за клуб 86 игр и отдал 11 ассистов.
- В «Ньюкасле» Триппьер снова будет работать с тренером Эдди Хау, знакомым ему по «Бернли».
«Ньюкасл» объявил о трансфере, назвав его «первым подписанием новой эры» – она началась в октябре после смены владельца. Новости о покупке «Ньюкасла» вызвали резонанс в британских СМИ, поскольку новый владелец связан с государственным инвестфондом Саудовской Аравии, председатель которого – наследный принц Мухаммед ибн Салман.
Правила лиги запрещают государственное управление клубом, но сделку согласовали после гарантий в том, что Саудовская Аравия не будет контролировать «Ньюкасл».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые