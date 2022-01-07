«Ньюкасл» объявил о первом трансфере после смены владельца. Клуб подписал Триппьера из «Атлетико»

«Ньюкасл» объявил о трансфере, назвав его «первым подписанием новой эры» – она началась в октябре после смены владельца. Новости о покупке «Ньюкасла» вызвали резонанс в британских СМИ, поскольку новый владелец связан с государственным инвестфондом Саудовской Аравии, председатель которого – наследный принц Мухаммед ибн Салман.

Правила лиги запрещают государственное управление клубом, но сделку согласовали после гарантий в том, что Саудовская Аравия не будет контролировать «Ньюкасл».