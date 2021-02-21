Кубок России
Футбол
Ильзат Ахметов
Саломон Рондон
ЦСКА
СКА-Хабаровск
ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка России. Рондон дебютировал, Ахметов забил
час назад
ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0 в Кубке России. Ильзат Ахметов забил первый гол в сезоне.
Соломон Рондон вышел на замену во втором тайме. Это его дебютный матч за ЦСКА. Рондон перешел в команду в зимнее трансферное окно.
Владислав Брагин получил красную карточку в начале второго тайма. До этого матча «СКА-Хабаровск» пропустил только один гол в Кубке России.
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