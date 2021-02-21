ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка России. Рондон дебютировал, Ахметов забил

ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0 в Кубке России. Ильзат Ахметов забил первый гол в сезоне.

Соломон Рондон вышел на замену во втором тайме. Это его дебютный матч за ЦСКА. Рондон перешел в команду в зимнее трансферное окно.

Владислав Брагин получил красную карточку в начале второго тайма. До этого матча «СКА-Хабаровск» пропустил только один гол в Кубке России.

ЦСКА подписал Бохинена и Рондона