Томаш Соучек
АПЛ
Саломон Рондон
Эвертон
Вест Хэм
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#Томаш Соучек #АПЛ #Вест Хэм #Эвертон #Саломон Рондон

После столкновения с Рондоном пластический хирург накладывал швы на лицо Соучека из «Вест Хэма»

3 часа назад

17 октября «Вест Хэм» обыграл «Эвертон» на выезде – 1:0. Таким был этот матч:

Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Огбонна 74

Одно из важнейших событий встречи – столкновение Саломона Рондона и Томаша Соучека, в ходе которого Рондон наступил Соучеку на лицо. Соучек после инцидента:

А так Соучек выглядел после матча:

Дэвид Мойес сказал: «Не думаю, что эти повреждения станут причиной его невыхода на поле. Главное – решить, стоит ли ему предоставить отдых или нет. Томаш хочет играть. Ему наложили швы. Это сделал пластический хирург. Я сказал ему: «Посмотри на мои брови. У меня там швы еще со времен выступлений на позиции центрального полузащитника». Ему нужно заработать еще несколько швов, чтобы добраться до такого уровня».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Sky Sports
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