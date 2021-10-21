После столкновения с Рондоном пластический хирург накладывал швы на лицо Соучека из «Вест Хэма»

Дэвид Мойес сказал: «Не думаю, что эти повреждения станут причиной его невыхода на поле. Главное – решить, стоит ли ему предоставить отдых или нет. Томаш хочет играть. Ему наложили швы. Это сделал пластический хирург. Я сказал ему: «Посмотри на мои брови. У меня там швы еще со времен выступлений на позиции центрального полузащитника». Ему нужно заработать еще несколько швов, чтобы добраться до такого уровня».