Саломон Рондон

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Футбол
После столкновения с Рондоном пластический хирург наложил швы на лицо Соучека из «Вест Хэма»
#Томаш Соучек
Футбол
«Эвертон» объявил о переходе Рондона, который последние полсезона провел в ЦСКА
#Эвертон
Футбол
Рондон забил «Ахмату» с пенальти. Это его первый гол за ЦСКА
#Саломон Рондон
Футбол
ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка России. Рондон дебютировал, Ахметов забил
#Кубок России
Футбол
ЦСКА подписал Бохинена и Рондона
#ЦСКА