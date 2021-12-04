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#Челси #АПЛ #Вест Хэм

«Челси» впервые в сезоне пропустил больше одного гола – против «Вест Хэма». Серия продлилась 22 матча

2 часа назад

«Вест Хэм» и «Челси» проводят матч 15-го тура АПЛ. «Челси» пропустил голы от Мануэля Лансини, Джаррода Боуэна и Артура Масуаку.

Это 23-я игра для «Челси» в этом сезоне во всех турнирах. 10 из них завершились с одним пропущенным голом, 12 – без пропущенных.

Статистика голов в АПЛ (без учета матча против «Вест Хэма») – 33:6. Это лучший показатель по пропущенным мячам. После трех пропущенных голов от «Вест Хэма» «Челси» стал вторым после «Манчестер Сити».

Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 39
Боуэн 56
Масуаку 87
3:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Силва 29
Маунт 45
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ESPN
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