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Вест Хэм VS Челси
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Вест Хэм - Челси: 04 декабря 2021 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
-:-
Вест Хэм - Челси: 04 декабря 2021 смотреть онлайн
Челси
Лондон
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
4 дек. 2021, 18:00 МСК
4.12.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Прошлые матчи
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
Вест Хэм
0 : 1
Челси
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
Вест Хэм
0
Челси
1
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
Челси
3
Вест Хэм
0
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:15
Вест Хэм
3 : 2
Челси
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:15
Вест Хэм
3
Челси
2
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Вест Хэм
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Челси
0
Вест Хэм
1
08.04.2019
08 апр. 2019
пн
22:00
Челси
2 : 0
Вест Хэм
08.04.2019
08 апр. 2019
пн
22:00
Челси
2
Вест Хэм
0
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
15:30
Вест Хэм
0 : 0
Челси
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
15:30
Вест Хэм
0
Челси
0
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
18:30
Челси
1 : 1
Вест Хэм
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
18:30
Челси
1
Вест Хэм
1
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
15:30
Вест Хэм
1 : 0
Челси
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
15:30
Вест Хэм
1
Челси
0
06.03.2017
06 марта 2017
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 2
Челси
06.03.2017
06 марта 2017
пн
23:00
Вест Хэм
1
Челси
2
15.08.2016
15 авг. 2016
пн
22:00
Челси
2 : 1
Вест Хэм
15.08.2016
15 авг. 2016
пн
22:00
Челси
2
Вест Хэм
1
19.03.2016
19 марта 2016
сб
18:00
Челси
2 : 2
Вест Хэм
19.03.2016
19 марта 2016
сб
18:00
Челси
2
Вест Хэм
2
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 1
Челси
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
2
Челси
1
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 1
Челси
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Вест Хэм
0
Челси
1
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
15:45
Челси
2 : 0
Вест Хэм
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
15:45
Челси
2
Вест Хэм
0
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
Челси
0 : 0
Вест Хэм
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
Челси
0
Вест Хэм
0
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 3
Челси
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
20:30
Вест Хэм
0
Челси
3
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
Челси
2 : 0
Вест Хэм
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
Челси
2
Вест Хэм
0
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
15:45
Вест Хэм
3 : 1
Челси
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
15:45
Вест Хэм
3
Челси
1
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
Челси
3 : 0
Вест Хэм
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
Челси
3
Вест Хэм
0
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 3
Челси
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1
Челси
3
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