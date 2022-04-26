«Вест Хэм» – «Айнтрахт». Обзор, прогноз и ставки на матч: 28 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Айнтрахт»

«Матч! Футбол 1» проведет прямую трансляцию игры «Вест Хэм» – «Айнтрахт». Она начнется в 21:45 по Москве. «Матч ТВ» покажет повтор 29 апреля в 00:45.

Игру можно посмотреть онлайн в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

«Вест Хэм» выиграл только один из пяти последних матчей во всех турнирах. «Айнтрахт» имеет схожие показатели. Оба клуба взяли победы именно в Лиге Европы.

«Вест Хэм» прошел «Лион» в четвертьфинале Лиги Европы. Все завершилось со счетом 4:1 по сумме двух матчей (1:1, 3:0) из-за разгрома в ответной игре. «Айнтрахт» на той же стадии обыграл «Барселону» (1:1, 3:2).

В чемпионате Англии «Вест Хэм» идет седьмым. Он набрал 52 очка за 34 матча в АПЛ. Это всего на два меньше, чем у идущего на строчку выше «Манчестер Юнайтед».

«Айнтрахт» занимает девятое место в Бундеслиге с отрицательной разницей мячей (-2). Клуб уже потерял все шансы на попадание в еврокубки через чемпионат. До шестого места – десять очков.