«Вест Хэм» – «Айнтрахт». Обзор, прогноз и ставки на матч: 28 апреля
«Вест Хэм» и «Айнтрахт» сыграют в полуфинале Лиги Европы. Первая игра в этой паре пройдет в Англии на стадионе в Лондоне. Другая полуфинальная пара: «РБ Лейпциг» – «Рейнджерс».
- Дата проведения игры – 28 апреля;
- Ее начало – в 22:00 по московскому времени;
- Winline оценивает победу «Вест Хэма» в 1,98, успех «Айнтрахта» – в 3,95. На ничью Winline дает котировку 3,55.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Айнтрахт»
- «Матч! Футбол 1» проведет прямую трансляцию игры «Вест Хэм» – «Айнтрахт». Она начнется в 21:45 по Москве. «Матч ТВ» покажет повтор 29 апреля в 00:45.
- Игру можно посмотреть онлайн в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
«Вест Хэм» выиграл только один из пяти последних матчей во всех турнирах. «Айнтрахт» имеет схожие показатели. Оба клуба взяли победы именно в Лиге Европы.
«Вест Хэм» прошел «Лион» в четвертьфинале Лиги Европы. Все завершилось со счетом 4:1 по сумме двух матчей (1:1, 3:0) из-за разгрома в ответной игре. «Айнтрахт» на той же стадии обыграл «Барселону» (1:1, 3:2).
В чемпионате Англии «Вест Хэм» идет седьмым. Он набрал 52 очка за 34 матча в АПЛ. Это всего на два меньше, чем у идущего на строчку выше «Манчестер Юнайтед».
«Айнтрахт» занимает девятое место в Бундеслиге с отрицательной разницей мячей (-2). Клуб уже потерял все шансы на попадание в еврокубки через чемпионат. До шестого места – десять очков.
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