Лиам Галлахер

Дата рождения
21 сентября 1972 г.
Инфо
Британский музыкант, наибольшую известность получивший как вокалист группы Oasis
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Материалы
Материалы
Парень в шутку закинул травинки с концерта Лиама Галлахера на аукцион – а цена доросла до 65 тысяч фунтов
#Лиам Галлахер
22 ожидаемых альбома 2022 года: Placebo, Иван Дорн, Rammstein и другие
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#музыка
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Как распалась группа Oasis, из-за чего поругались братья Галлахеры и почему они до сих пор не воссоединятся
#Oasis
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