Парень в шутку закинул травинки с концерта Лиама Галлахера на аукцион – а цена доросла до 65 тысяч фунтов
4 июня Лиам Галлахер дал концерт в Небуорте, смешав хиты Oasis со своими собственными песнями. А побывавший на концерте фанат теперь может очень здорово разбогатеть.
Как фанат Oasis может заработать тысячи фунтов, продав травинки с концерта
Что сделал 35-летний Дэвид Уотсон:
На концерте он сорвал травинки с газона и попозировал с ними. И забрал их домой. Дома он в шутку выставил травинки на eBay со стартовой ценой в пять фунтов стерлингов.
В итоге ценник на них взлетел до 65 тысяч фунтов (в переводе на рубли – почти пять миллионов). Если на аукционе больше не будет ставок, то поставивший цену в 65 тысяч должен будет заплатить Уотсону.
Уотсон сказал: «Там парень продает свой бизнес по производству надувных замков за 20 тысяч. Сказал своей девушке, что куплю его, так как сейчас это единственный способ заработать на инфляции». Он добавил: «Но не думаю, что мне заплатят».
Уотсон рассказывал, что идея с травой пришла ему в голову по дороге на концерт. Он вспомнил, как емкость с воздухом с концерта Stone Roses стоила на eBay около 65 тысяч фунтов и посмеялся: «Мы с моей девушкой были немного навеселе, я сказал, что выставлю траву на eBay». Через день его сообщение появилось на фан-странице Oasis Mania. Цена дошла до 50 фунтов, а через час – до 5 тысяч.
Еще через пару дней, как он сказал, его телефон разрывался от сообщений о цене. Теперь Уотсон говорит о том, что было бы неплохо побить рекорд Stone Roses.
В эти дни он внимательно читал условия аукциона, касающиеся обязательств покупателей, и не был оптимистичным: «Думаю, что покупатель может просто отказаться. Правила довольно расплывчаты».
Должен ли покупатель обязательно брать товар на eBay, если сделал ставку
Что пишется на сайте eBay:
- «Каждая ваша ставка накладывает на вас договорные обязательства. Не влекут за собой юридических обязательств только ставки, размещенные в категории Недвижимость и ставки на транспортные средства на сайте eBay для автолюбителей».
- «Отменять ставку на eBay обычно не разрешается, но в некоторых случаях это возможно. Вы можете изменить вашу максимальную ставку, имея на то вескую причину». Их выделено три: если сумма ставки указана неверно из-за опечатки (например, 99,5 вместо 9,95), если описание товара значительно изменилось, если не удается связаться с продавцом по телефону или электронной почте.
При этом:
- Можно отозвать ставку, если она сделана более чем за 12 часов до завершения аукциона.
- Если ставка сделана менее чем за 12 часов до окончания торгов по лоту, то отменить ее можно только в течение часа.
- Также можно связаться с продавцом и попросить об отмене ставки.
Уотсон не зря говорил про расплывчатые правила. Совсем не факт, что он получит такую сумму за свои травинки. Но похожие случаи уже были. В середине 2010-х на eBay продавались пакеты с воздухом с концертов Канье Уэста, Джастина Бибера и группы One Direction.
Пакет с воздухом с концерта Уэста даже был продан за $60 тысяч.
У Лиама Галлахера вышел новый альбом
После распада Oasis Галлахер пять лет был в группе Beady Eye – от начала и до распада. А затем выпустил три сольных альбома.
Третий сольник – C'mon You Know. Он вышел 27 мая. Пять песен Галлахер исполнил на концерте в Небуорте, трава с которого теперь так дорого стоит.
Одна из песен на альбоме называется Moscow Rules. Она была написана еще до весны 2022-го. После вопроса английских медиа о названии песни Лиам высказался в своем стиле: «Это не про Москву. Когда люди услышат ее, они поймут, что она не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Если люди негодуют – пусть не слушают. Это просто музыка. Если она так расстраивает, можем выкинуть ее, это не проблема».