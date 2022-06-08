Парень в шутку закинул травинки с концерта Лиама Галлахера на аукцион – а цена доросла до 65 тысяч фунтов

Уотсон сказал: «Там парень продает свой бизнес по производству надувных замков за 20 тысяч. Сказал своей девушке, что куплю его, так как сейчас это единственный способ заработать на инфляции». Он добавил: «Но не думаю, что мне заплатят».

Уотсон рассказывал, что идея с травой пришла ему в голову по дороге на концерт. Он вспомнил, как емкость с воздухом с концерта Stone Roses стоила на eBay около 65 тысяч фунтов и посмеялся: «Мы с моей девушкой были немного навеселе, я сказал, что выставлю траву на eBay». Через день его сообщение появилось на фан-странице Oasis Mania. Цена дошла до 50 фунтов, а через час – до 5 тысяч.

Еще через пару дней, как он сказал, его телефон разрывался от сообщений о цене. Теперь Уотсон говорит о том, что было бы неплохо побить рекорд Stone Roses.

В эти дни он внимательно читал условия аукциона, касающиеся обязательств покупателей, и не был оптимистичным: «Думаю, что покупатель может просто отказаться. Правила довольно расплывчаты».