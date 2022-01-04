22 ожидаемых альбома 2022 года: Placebo, Иван Дорн, Rammstein и другие

Placebo – Never Let Me Go

Дата выхода: 25 марта

Первый альбом группы за девять лет и первый без барабанщика Стива Форреста. Лидер группы Брайан Молко рассказывал, что альбом записан еще до пандемии – но отложен, потому что его Placebo хочет продвигать только через масштабный тур, который в 2022-м наконец-то запланирован. На альбоме 13 треков, два из них уже выпущены.