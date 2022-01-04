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#музыка #Rammstein #Кендрик Ламар #Хаски #The Weeknd #Лиам Галлахер #Placebo

22 ожидаемых альбома 2022 года: Placebo, Иван Дорн, Rammstein и другие

вчера, 23:04

zumapress / global look press

The Weeknd – Dawn FM

Дата выхода: 7 января

Совсем скоро – новый материал от новой глыбы поп-музыки. В августе 2021-го The Weeknd выложил один трек с альбома и вернулся к нему в начале 2022-го, показав обложку со своим состаренном лицом.

Над альбомом работали Lil Wayne, Tyler, The Creator и даже актер Джим Керри. Журналисты, которые уже послушали, обещают массу танцевальных бомб. 

The Weeknd – автор главного альбома года. Он скандально не попал на «Грэмми» и теперь вложит личные $7 млн в шоу на Супербоуле-2021

Korn – Requiem 

Дата выхода: 4 февраля

Ню-метал тоже будет. Korn писали, что в удовольствие работали во время пандемии – впервые группа никуда не торопилась, тщательнее работала со звуком. Но выйдет самый короткий альбом Korn – всего 9 треков.  

Alt-J – The Dream

Дата выхода: 11 февраля

Четвертый альбом группы, где обещают «красоту и тьму». Единственный пока выпущенный трек с альбома – о важности беззаботно побыть с друзьями на музыкальном фестивале. 

Beach House – Once Twice Melody

Дата выхода: 18 февраля

Двойной альбом: 18 песен с разделением на четыре главы. Две уже вышли в конце 2021-го. В феврале Beach House выпустит весь альбом и поедет в тур: 49 концертов с февраля по июль. 

 

Scorpions – Rock Believer

Дата выхода: 22 февраля

У группы случился самый долгий перерыв между альбомами – семь лет. Клаус Майне говорит, что новые песни сделаны из «ДНК группы» и «мы записывались, как в 80-е».

Charli XCX – Crash

Дата выхода: 18 марта

«Нужно отказаться от доброты в пользу зловещего».

Placebo – Never Let Me Go

Дата выхода: 25 марта

Первый альбом группы за девять лет и первый без барабанщика Стива Форреста. Лидер группы Брайан Молко рассказывал, что альбом записан еще до пандемии – но отложен, потому что его Placebo хочет продвигать только через масштабный тур, который в 2022-м наконец-то запланирован. На альбоме 13 треков, два из них уже выпущены.

Stromae – Multitude 

Дата выхода: 4 марта

И снова возвращение спустя девять лет. В это время Stromae писал музыку для «Голодных игр» и модных показов, но в 2022 возвращается с третьим альбомом. И уже с него есть хит – гимн людям с рутинными профессиями. 

Лиам Галлахер – C’mon You Know

Дата выхода: 27 мая

Главное – на альбоме будет дисс брата Ноэла: «Да, это наглая песня. Но она прекрасная». И альбом выйдет за два дня до его рождения.

Как распалась группа Oasis, из-за чего поругались братья Галлахеры и почему они до сих пор не воссоединятся

Иван Дорн – Dorndom

Дата выхода: 31 мая

«Где-то мне не нравятся тексты, я понимаю, что музыка стала сильнее них. я хочу, чтобы песни можно было слушать и ради текста тоже. Это постоянный поиск баланса, я никогда не буду доволен».

Rammstein – ???

Дата выхода: первая половина года

Выход альбома в 2022-м подтвердил гитарист группы Рихард Круспе. Информации об альбоме почти нет: выйдет перед мировым туром, и Rammstein вообще не хотели его записывать – просто разыгрались во время пандемии. 

Создатель Rammstein ночевал в парках, терпел пытки полиции, мыл окна и убегал из страны – так куются рок-звезды

50 Cent

Дата выхода: неизвестно

«Возможно, это будет мой последний альбом».

Оззи Осборн – ???

Дата выхода: неизвестно

Известно, что Осборн собрал для альбома кучу гитаристов и вернул к себе в команду Зака Уайлда, с которым работал раньше. Официального анонса альбома не было, но в слитых документах Sony написано, что он выйдет весной.  

Arctic Monkeys – Pretty Much

Дата выхода: неизвестно

Группа почти собрала альбом, но не уверена в дате выхода. Возможно, летом. 

Brockhampton – ???

Дата выхода: неизвестно

Главная хип-хоп группа мира тоже обещает в этом году альбом, но пока откладывает с конкретикой. Лидеры Brockhampton говорят, что ждут, пока новые участники группы адаптируются. 

Kizaru и Big Baby Tape – Bandana II

Дата выхода: неизвестно

Вторая часть альбома, который в 2021-м стал главным альбом России по количеству прослушиваний в стримингах. 

Кендрик Ламар – ???

Дата выхода: неизвестно

Ламар вернулся в соцсети, выступит на Супербоуле, зарегистрировал для авторских прав 30 новых песен и говорит, что новый альбом станет последним для лейбла Top Dawg Entertainment. Точной даты и информации нет, но все западные медиа ставят альбом Ламара как один из самых ожидаемых. Пять лет прошло уже после выхода DAMN. 

The Smile – ???

Дата выхода: неизвестно

Новая группа Тома Йорка, который обещает мрачное творчество: «Это улыбка парня, который врет тебе каждый день».

Machine Gun Kelly – Born with Horns

Дата выхода: неизвестно

Будет больше гитар и мрачного настроения на альбоме человека, которого википедия все еще зовет рэпером. 

Шинейд О’Коннор – No Veteran Dies Alone

Дата выхода: неизвестно

О'Коннор приняла ислам и стала Шухадой Садакат, но все равно выступает под привычным именем. Она выпустит первый за восемь лет альбом, где будет семь треков. 

Трэвис Скотт – Utopia

Дата выхода: неизвестно

Новый альбом Скотт делал еще с 2019 года. И выход в 2021-м отменился из-за фестиваля Скотта Astroworld, где в давке погибло десять человек. 

В 2022-м альбом все же должен выйти, и Скотт обещает на нем совершенно новый звук.

Хаски – «Русский альбом»

Дата выхода: неизвестно

Пока все загадочно. Только пост-анонс в инстаграме.

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