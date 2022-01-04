22 ожидаемых альбома 2022 года: Placebo, Иван Дорн, Rammstein и другие
The Weeknd – Dawn FM
Дата выхода: 7 января
Совсем скоро – новый материал от новой глыбы поп-музыки. В августе 2021-го The Weeknd выложил один трек с альбома и вернулся к нему в начале 2022-го, показав обложку со своим состаренном лицом.
Над альбомом работали Lil Wayne, Tyler, The Creator и даже актер Джим Керри. Журналисты, которые уже послушали, обещают массу танцевальных бомб.
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Korn – Requiem
Дата выхода: 4 февраля
Ню-метал тоже будет. Korn писали, что в удовольствие работали во время пандемии – впервые группа никуда не торопилась, тщательнее работала со звуком. Но выйдет самый короткий альбом Korn – всего 9 треков.
Alt-J – The Dream
Дата выхода: 11 февраля
Четвертый альбом группы, где обещают «красоту и тьму». Единственный пока выпущенный трек с альбома – о важности беззаботно побыть с друзьями на музыкальном фестивале.
Beach House – Once Twice Melody
Дата выхода: 18 февраля
Двойной альбом: 18 песен с разделением на четыре главы. Две уже вышли в конце 2021-го. В феврале Beach House выпустит весь альбом и поедет в тур: 49 концертов с февраля по июль.
Scorpions – Rock Believer
Дата выхода: 22 февраля
У группы случился самый долгий перерыв между альбомами – семь лет. Клаус Майне говорит, что новые песни сделаны из «ДНК группы» и «мы записывались, как в 80-е».
Charli XCX – Crash
Дата выхода: 18 марта
«Нужно отказаться от доброты в пользу зловещего».
Placebo – Never Let Me Go
Дата выхода: 25 марта
Первый альбом группы за девять лет и первый без барабанщика Стива Форреста. Лидер группы Брайан Молко рассказывал, что альбом записан еще до пандемии – но отложен, потому что его Placebo хочет продвигать только через масштабный тур, который в 2022-м наконец-то запланирован. На альбоме 13 треков, два из них уже выпущены.
Stromae – Multitude
Дата выхода: 4 марта
И снова возвращение спустя девять лет. В это время Stromae писал музыку для «Голодных игр» и модных показов, но в 2022 возвращается с третьим альбомом. И уже с него есть хит – гимн людям с рутинными профессиями.
Лиам Галлахер – C’mon You Know
Дата выхода: 27 мая
Главное – на альбоме будет дисс брата Ноэла: «Да, это наглая песня. Но она прекрасная». И альбом выйдет за два дня до его рождения.
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Иван Дорн – Dorndom
Дата выхода: 31 мая
«Где-то мне не нравятся тексты, я понимаю, что музыка стала сильнее них. я хочу, чтобы песни можно было слушать и ради текста тоже. Это постоянный поиск баланса, я никогда не буду доволен».
Rammstein – ???
Дата выхода: первая половина года
Выход альбома в 2022-м подтвердил гитарист группы Рихард Круспе. Информации об альбоме почти нет: выйдет перед мировым туром, и Rammstein вообще не хотели его записывать – просто разыгрались во время пандемии.
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50 Cent
Дата выхода: неизвестно
«Возможно, это будет мой последний альбом».
Оззи Осборн – ???
Дата выхода: неизвестно
Известно, что Осборн собрал для альбома кучу гитаристов и вернул к себе в команду Зака Уайлда, с которым работал раньше. Официального анонса альбома не было, но в слитых документах Sony написано, что он выйдет весной.
Arctic Monkeys – Pretty Much
Дата выхода: неизвестно
Группа почти собрала альбом, но не уверена в дате выхода. Возможно, летом.
Brockhampton – ???
Дата выхода: неизвестно
Главная хип-хоп группа мира тоже обещает в этом году альбом, но пока откладывает с конкретикой. Лидеры Brockhampton говорят, что ждут, пока новые участники группы адаптируются.
Kizaru и Big Baby Tape – Bandana II
Дата выхода: неизвестно
Вторая часть альбома, который в 2021-м стал главным альбом России по количеству прослушиваний в стримингах.
Кендрик Ламар – ???
Дата выхода: неизвестно
Ламар вернулся в соцсети, выступит на Супербоуле, зарегистрировал для авторских прав 30 новых песен и говорит, что новый альбом станет последним для лейбла Top Dawg Entertainment. Точной даты и информации нет, но все западные медиа ставят альбом Ламара как один из самых ожидаемых. Пять лет прошло уже после выхода DAMN.
The Smile – ???
Дата выхода: неизвестно
Новая группа Тома Йорка, который обещает мрачное творчество: «Это улыбка парня, который врет тебе каждый день».
Machine Gun Kelly – Born with Horns
Дата выхода: неизвестно
Будет больше гитар и мрачного настроения на альбоме человека, которого википедия все еще зовет рэпером.
Шинейд О’Коннор – No Veteran Dies Alone
Дата выхода: неизвестно
О'Коннор приняла ислам и стала Шухадой Садакат, но все равно выступает под привычным именем. Она выпустит первый за восемь лет альбом, где будет семь треков.
Трэвис Скотт – Utopia
Дата выхода: неизвестно
Новый альбом Скотт делал еще с 2019 года. И выход в 2021-м отменился из-за фестиваля Скотта Astroworld, где в давке погибло десять человек.
В 2022-м альбом все же должен выйти, и Скотт обещает на нем совершенно новый звук.
Хаски – «Русский альбом»
Дата выхода: неизвестно
Пока все загадочно. Только пост-анонс в инстаграме.