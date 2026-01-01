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Музыкант
Rammstein
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Rammstein
Инфо
Немецкая метал-группа
Дата основания
Январь 1994 г.
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Лента
Материалы
«Сатира на собственную ДНК». Новый альбом Rammstein: создание – после депрессии, премьера – в космосе, последняя песня – прощание
#Rammstein
Как западные артисты и лейблы уводят музыку из России: не загружают новые релизы, ломают выплаты для русских исполнителей
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