Тилль Линдеманн

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«Сатира на собственную ДНК». Новый альбом Rammstein: создание – после депрессии, премьера – в космосе, последняя песня – прощание
#Rammstein
Лидер Rammstein дрался с отцом, убил любимую собаку, плавал по дикой реке и творил на страдании. Как устроен Тилль Линдеманн
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#Тилль Линдеманн
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