Оцениваем новый альбом Kasabian – впервые без прежнего фронтмена: почему это не хитовый, но все равно победный релиз

Перед выходом альбома The Alchemist's Euphoria – первым без Мейгана – главными фактически были два вопроса.

Одно из главных качеств Kasabian – умение развлекать. Особенно здорово у них это получалось на концертах. Сможет ли новый альбом быть развлекающим? Бодрым, подвижным, местами сумасшедшим, как это удавалось раньше? Мы ведь хотим больше таких треков, как eez-eh, не так ли?

Будет ли это второй The S.L.P.? с хип-хопом, который так любит Пиццорно, и разными электроштуками, которые встречались у Kasabian и раньше, но не были массовым явлением.

Для ответов на вопросы нужно было 38 минут для 12 треков.

Alchemist сходу переносит нас в сольник Пиццорно. В Scriptvre мы вспоминаем о его любви к хип-хопу – это не так типично для Kasabian и сложно подобрать аналог. Заигрывание с разными переходами в Rocket Fuel – в The S.L.P. мы уже это видели. Strictly Old Skool – трек, чтобы не забывали, что у Kasabian есть нечто медленнее и попсовее, как это периодически мелькало в прошлых альбомах, где можно справиться и без Мейгана. Шумный Alygatyr – кажется, мы дождались развлечений. Между песнями есть минутные проигрыши – мы тоже это помним, но уже не по Kasabian.

Вторая часть – без особой цветомузыки. Возможно, The Wall сгодится для широкой аудитории, но больше видится медленный трек ради медленного трека – хватающего за душу там не хватило. T.U.E. поначалу казался проходным, но во второй половине зазвучал красиво (возможно, это самый интересный трек из всех). Продолжение – задумчиво-космический Stargazr. Наконец, Chemicals – однозначный претендент на звание хита. Завершающий Letting Go переносит в 2009-й – на West Ryder Pauper Lunatic Asylum был похожий трек Happiness. Какое символичное было название.