Оцениваем новый альбом Kasabian – впервые без прежнего фронтмена: почему это не хитовый, но все равно победный релиз
Обычная история для групп: выпустили альбом – съездили в тур – ушли в отпуск – засели в студии. Kasabian шли строго по графику вплоть до года, в котором изменилась жизнь всего мира. У них в это время был свой микс из историй:
- Фронтмен Том Мейган поколотил подругу и вылетел из состава группы.
- Впоследствии он же на ней женился, но обратно не вернулся и теперь развивает сольную карьеру.
- Серж Пиццорно создал проект The S.L.P. и выпустил альбом.
- Фронтменом Kasabian стал именно Пиццорно – группа продолжает выступления, исполняя на концертах все хиты группы.
- Но все привыкли к Мейгану, так что многие из этих хитов местами похожи на каверы, а его изгнание из группы – до сих пор главная тема в комментариях.
- Битвы в соцсетях между фанатами «полноценных» Kasabian и теми, кто не отчаялся после его ухода, с разгромным счетом выигрывают первые.
С таким грузом Kasabian дотащились до нового альбома. В тот момент, когда фраза из песни Treat – «We separated deep in Leicester» уже давно обрела другой смысл. «Было такое чувство, будто ты ушел из дома, а потом вернулся и видишь его сгоревшим», – вспоминал Пиццорно о расставании с Мейганом. Конечно, не только он так думал.
Перед выходом альбома The Alchemist's Euphoria – первым без Мейгана – главными фактически были два вопроса.
- Одно из главных качеств Kasabian – умение развлекать. Особенно здорово у них это получалось на концертах. Сможет ли новый альбом быть развлекающим? Бодрым, подвижным, местами сумасшедшим, как это удавалось раньше? Мы ведь хотим больше таких треков, как eez-eh, не так ли?
- Будет ли это второй The S.L.P.? с хип-хопом, который так любит Пиццорно, и разными электроштуками, которые встречались у Kasabian и раньше, но не были массовым явлением.
Для ответов на вопросы нужно было 38 минут для 12 треков.
Alchemist сходу переносит нас в сольник Пиццорно. В Scriptvre мы вспоминаем о его любви к хип-хопу – это не так типично для Kasabian и сложно подобрать аналог. Заигрывание с разными переходами в Rocket Fuel – в The S.L.P. мы уже это видели. Strictly Old Skool – трек, чтобы не забывали, что у Kasabian есть нечто медленнее и попсовее, как это периодически мелькало в прошлых альбомах, где можно справиться и без Мейгана. Шумный Alygatyr – кажется, мы дождались развлечений. Между песнями есть минутные проигрыши – мы тоже это помним, но уже не по Kasabian.
Вторая часть – без особой цветомузыки. Возможно, The Wall сгодится для широкой аудитории, но больше видится медленный трек ради медленного трека – хватающего за душу там не хватило. T.U.E. поначалу казался проходным, но во второй половине зазвучал красиво (возможно, это самый интересный трек из всех). Продолжение – задумчиво-космический Stargazr. Наконец, Chemicals – однозначный претендент на звание хита. Завершающий Letting Go переносит в 2009-й – на West Ryder Pauper Lunatic Asylum был похожий трек Happiness. Какое символичное было название.
Первые ощущения после прослушивания – хочется задать массу вопросов и ответить на них честно. Здесь никак нельзя уйти от The S.L.P. и ухода Мейгана, но это и не нужно.
Без него непривычно? Да. Без него скучно? Местами. Лучше было бы с ним? Да, безусловно.
Как относиться к такому альбому? Очень большой соблазн скучать по Мейгану – и этому соблазну поддаешься, как бы ни старался перестать. Можно ли смириться с этим и просто оценить новизну? Опять-таки местами. Лишним этот альбом не будет, потому что нечто новое он все же предложил. И для целостного прослушивания он сгодится.
Невозможно на постоянной основе сочинять гимны вроде Fire и Club Foot, но объективно – здесь не хватило запоминающихся треков, ради которых хочется к нему вернуться. Едва ли Chemicals удастся поставить в один ряд. Несколько медляков от Пиццорно звучат неплохо, учитывая его голос. Но и уровня Bow здесь нет ничего, а жаль. Дотянуться до Bow вообще сложно, но тут об этом даже речи не идет.
Так что там с двумя главными вопросами. Похож ли он на The S.L.P.? Конечно, едва ли могло быть по-другому, учитывая куда больше свободы у Пиццорно и его отчетливо заметный вкус. Но SLPшностью альбом не надоест, если вам понравился оригинал.
А вот может ли альбом развлечь – тут «да» лишь частично, очень частично. По этой степени он недотягивает до Kasabian. И едва ли мог, когда главный развлекающий уже года два как сам по себе.
Как и в целом, ничего неожиданного альбом не предложил, но потерянным время с ним считаться не должно.
«Он как целое путешествие. Как история в духе диснеевского фильма, которую я вообразил на основе собственной жизни. Как будто герой сидит на берегу моря и раздумывает – плыть ему на плоту или нет? Немного напоминает фильм Жизнь Пи. О том, что человек решает рискнуть всем вместо того, чтобы сидеть в комфорте и безопасности».
Это слова Пиццорно об альбоме. Вся суть и есть в этой цитате. Вызов был колоссальным – и он его принял. Он рисковал на концертах и рискует до сих пор, записывая треки от имени целой группы, у которой десятилетиями есть имя, и с главным голосом которой все еще ассоциируется другой человек.
Но он все-таки достаточно работоспособен и талантлив, чтобы не допустить провала. И провала не случилось. Главная история этого альбома – человеческая. Она произошла в тот момент, когда мы в ожидании нового звучания, сомнениях, радости и критике могли напрочь забыть о человеке, о том, как и в каких условиях ему это далось. О человеке, который вообще никогда не хотел быть фронтменом.
Предложив не хитовый, но интересный и в чем-то загадочный альбом, Пиццорно уже выиграл. Теперь ход за Мейганом.