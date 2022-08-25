Разбираем новый альбом Muse: как он дальше раскалывает фанатов на две части

Muse – Will of the People: чего мы ждали

Will of the People – девятый альбом, который вышел спустя четыре года после прошлого. Что бы ни говорила вторая группа фанатов, все вышедшие до этого альбомы Muse вполне уместно поделить на два периода. От дебютного сложного Showbiz, невероятно сколоченного Origin of Symmetry, органично-красивого Absolution и магически сведенного Black Holes and Revelations до тревожно-угнетающего Resistance с незабываемой симфонией в конце.

В прошлое десятилетие они вступали абсолютными гениями с массой запоминающихся шедевров, а статус едва ли не лучшей live-группы украшал эту монолитную конструкцию.

🎼 The 2nd Law в 2012-м уже воспринимался неожиданно – много вольностей и экспериментов, отход от стиля, даже песня басиста Криса Уолстенхолма. О старых Muse напомнили разве что тоскливый голос Мэтта Беллами в Unsustainable, да заглавная Supremacy. Страдать будто бы и не бросали, но уже не выражали это так явно. Оказалось – это начало новых Muse с экспериментами в более непривычном направлении.

🎼 Drones в 2015-м, как было озвучено, порадует тяжестью, но слишком наивным был расчет на возврат к условной Hyper Music и уж тем более Muscle Museum. Запоминались из него явно не такие треки, а, например, более попсовая, но все равно красивая Dead Inside.

🎼 Спустя еще три года вышел Simulation Theory. Он и собрал все недоумение, которое копилось еще с двух прошлых альбомов. Теперь целая фанатская армия спрашивала, что за отголосок группы Demo в треке Get Up and Fight, какого черта тут забыл Тимбаланд (Propaganda), почему в целом так все изменилось. Где вообще рок, ребята?