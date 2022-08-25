Разбираем новый альбом Muse: как он дальше раскалывает фанатов на две части
В мире уживаются два типа мьюзеров:
🔴 Одни считают лучшими первые два (три, четыре) альбома Muse, кривясь от экспериментов с электронщиной и совсем не протестуя против воображаемого нового альбома в духе бисайдов 1999-2003.
🔵 Другие, наоборот, приветствуют любое развитие группы в современных условиях с верой в то, что старые-добрые Muse все равно прорежутся в паре треков.
И те, и другие ждали новый альбом Will of the People. Но с разным отношением. Первые сказали бы: «Посмотрим, все равно Origin of Symmetry у нас никто не заберет». Вторые задали бы больше вопросов: «Хм, что же теперь взбредет им в голову с их новыми идеями».
Muse – Will of the People: чего мы ждали
Will of the People – девятый альбом, который вышел спустя четыре года после прошлого. Что бы ни говорила вторая группа фанатов, все вышедшие до этого альбомы Muse вполне уместно поделить на два периода. От дебютного сложного Showbiz, невероятно сколоченного Origin of Symmetry, органично-красивого Absolution и магически сведенного Black Holes and Revelations до тревожно-угнетающего Resistance с незабываемой симфонией в конце.
В прошлое десятилетие они вступали абсолютными гениями с массой запоминающихся шедевров, а статус едва ли не лучшей live-группы украшал эту монолитную конструкцию.
🎼 The 2nd Law в 2012-м уже воспринимался неожиданно – много вольностей и экспериментов, отход от стиля, даже песня басиста Криса Уолстенхолма. О старых Muse напомнили разве что тоскливый голос Мэтта Беллами в Unsustainable, да заглавная Supremacy. Страдать будто бы и не бросали, но уже не выражали это так явно. Оказалось – это начало новых Muse с экспериментами в более непривычном направлении.
🎼 Drones в 2015-м, как было озвучено, порадует тяжестью, но слишком наивным был расчет на возврат к условной Hyper Music и уж тем более Muscle Museum. Запоминались из него явно не такие треки, а, например, более попсовая, но все равно красивая Dead Inside.
🎼 Спустя еще три года вышел Simulation Theory. Он и собрал все недоумение, которое копилось еще с двух прошлых альбомов. Теперь целая фанатская армия спрашивала, что за отголосок группы Demo в треке Get Up and Fight, какого черта тут забыл Тимбаланд (Propaganda), почему в целом так все изменилось. Где вообще рок, ребята?
Альбом, кстати, вышел достаточно цельным и симпатичным. Но уже мало в чем напоминал Muse прошлого. Зато задал новый виток противостояния между олдами и экспериментаторами.
Тогда что было ждать спустя четыре года? Тем более что в последние два уместились пандемия, военные действия и жесточайший повсеместный кризис. Как и любые британские рок-группы, Muse всегда остро реагировали на мировые изменения (вспомнить даже, сколько альбомов было посвящено войне в Ираке – Radiohead, Travis, те же Muse). Но сейчас парням не 20 и не 30. Это семейные люди 40+, которым и до полтинника осталось не так уж долго.
Прямо-таки двойная интрига. Реагировать-то надо, а драйва хватит ли?
Muse – Will of the People: что из этого вышло
Конечно, нудные революционные тексты никуда не делись. Нудные, потому что тон не меняется десятилетиями, и он однообразен: рассуждения про планеты, черные дыры и начало Вселенной были куда более интересными. Хотя есть изменения. К примеру, если раньше строй высмеянно называли «демонократией», то сейчас в соцсетях – призывы к защите «нашей демократии». Но все это уже давно заставляет людей скучать. Особенно тех, что изучали каждую строчку из ранних песен.
Сейчас люди просто реагируют примерно так (цитата из тех же соцсетей), обращаясь к Мэтту: «Дед, ну какая тебе революция, сколько тебе лет-то уже, сколько можно вообще?» Эмоции на синглах хоть и были, но верилось в них мало. Раньше Мэтт выражал их в голосе и музыке. Сейчас в песнях об этих проблемах остались только тексты.
🎙️ Альбом задорно начался с трека, повторяющего название – Will of the People. Но скучное начало – не про них.
🎙️️️ Вторая песня – всегда хит (Muscle Museum, Bliss, Time is Running Out, Starlight, Resistance, Madness, Psycho, Dark Side – попробуйте что-то вычеркнуть отсюда). На этот раз продолжение ряда – Compliance, без особых претензий на уникальность, с очень краткосрочным напоминанием о старых Muse, но с определенным нервом.
🎙️️️ Уход в спокойствие от Liberation и вспоминания о Queen, но на этом и все.
🎙️️️ Дальше снова громко – первый сингл Won’t Stand Down с напоминанием об Imagine Dragons и чуть другая версия Pressure из прошлого альбома.
🎙️️️ Переход в Ghosts с приятной музыкой, но уж очень обычным вокалом, как бы ни хотелось чего-то более запоминающегося.
🎙️️️ You Make Me Feel Like It's Halloween – бодрый серединный трек, попытка сделать альбом более разнообразным, но Propaganda в прошлый раз звучала убедительнее (оно и понятно – Тимбаланд). Хотя драйв есть.
🎙️️️ Kill or be Killed снова утяжеляет звучание альбома. Трек вообще зашел многим, ведь все еще хочется слышать от них подобные конструкции. Но не тяжесть ради тяжести ли это была? По крайней мере, попытка сделана, да так, что ушла в сингл.
🎙️️️ Verona следом – напоминает розовый трек из Simulation Theory – Get Up and Fight. Пока непросто принять именно такое сочетание вокала и музыки, но, может, оттого эта песня – цепляющая?
🎙️️️ Euphoria – традиционная легкость перед завершением, что-то из Time is Running Out. Конструкция альбома в целом достаточно знакома.
🎙️️️ Ну а We are Fucking Fucked с кричащим названием будто возвращает куражность 2000-х и эмоции от текста. Только тон уже другой – злорадный, куда более зловещий – от сбывшихся прогнозов о том, что сотрясает мир последние два года. Muse, кстати, очень долго избегали нецензурщины в своих песнях (ну, кроме веселой версии Feeling Good). Здесь же выплеснули все.
Muse – Will of the People: как понять этот альбом
Из скорых выводов:
✴️ На первый взгляд, проходных треков больше, но если в них вслушаться – к ним захочется вернуться.
✴️ Фальцета у Мэтта преступно мало – это как раз к слову о разговоре про страдания и возраст.
✴️ Классика стареющей группы – страдать не хочется, но придать окраску надо. Примерно так и вышло – не покрасили, а лишь чуть окрасили: «В мире кошмар, обозначим это и сыграем весело».
✴️ Загадок группа практически не оставила. Уже нет чего-то сложного, требующего осмысления, понимания, как это было раньше с симфониями или другими концовками.
✴️ Чувственность будто бы выше, чем в остальных альбомах, но это обманчивое впечатление.
✴️ Завершение слишком агрессивное – такого вообще не было ни разу.
Muse – Will of the People: как относиться к этому альбому
Люди полюбили разный Muse. Кто-то страдал вместе с ними первые два альбома, укрываясь от злобности мира. Кто-то кайфовал от мелодичности Unintended, Starlight, Madness и Dead Inside. Кто-то находил невероятными сочетания в Map of the Problematique. Кому-то более чем достаточно было безумия (Yes Please), простоты (Coma) и незаурядности (Forced In) бисайдов.
Но нашлись и те, кто с удовольствием следил за эволюцией группы и ее экспериментами. Практически любой в Muse последних 20 лет мог найти что-то для себя. Можно ли в этом измерить уникальность группы? Определенно, да.
Абсолютное большинство людей на планете могут обзавестись хотя бы одним треком с их альбомов в плейлисте. За это время с ними можно было делать что угодно: страдать с Muscle Museum, сходить с ума от Citizen Erased, вопить с Micro Cuts, любить с Sing For Absolution, танцевать под Starlight, смотреть фильмы с Supermassive Black Hole, да хоть учить французский с I Belong to You и много-много думать c Exogenesis Symphony I, II, III. Ах да, я опять вспомнил только первые пять альбомов.
Ну, или изучать стили по остальным четырем, включая вышедший. В этом тоже есть свой интерес.
Группы фанатов – ждущие новый Origin of Symmetry или открытые к экспериментам – получат новую тему обсуждений и живых дискуссий. Will of the People не объединит их, сколько бы ни пытался. Разве что в желании много спорить и писать.
Но он и не пытался их объединять – споры эти уже давно должны были остаться в 2010-х. Утвердившись в статусе рок-звезд, парни получили полную свободу действий и распоряжаются ей. Origin of Symmetry и бисайды никогда никто не отберет, а страдать так же, как тогда – уже точно не получится. Банально – годы не позволят. Для этого подрастают новые коллективы вроде Nothing but Thieves. Право экспериментировать еще надо заслужить.
Ну, а строчки из последней песни говорят о многом.
- We're at death's door
- Another world war
- Wildfires and earthquakes I foresaw
- A life in crisis
- Mutated virus
- Tsunamis of hate are gonna find us
Они и правда никогда еще так агрессивно и злобно не завершали альбомы. Эти слова возвращают в страшные реалии. После них просто услышать бы хоть когда-нибудь десятый альбом без этих мыслей. Просто бы дождаться.