Разбираем новый альбом Muse: как он дальше раскалывает фанатов на две части

🎙️ Альбом задорно начался с трека, повторяющего название – Will of the People. Но скучное начало – не про них.

🎙️️️ Вторая песня – всегда хит (Muscle Museum, Bliss, Time is Running Out, Starlight, Resistance, Madness, Psycho, Dark Side – попробуйте что-то вычеркнуть отсюда). На этот раз продолжение ряда – Compliance, без особых претензий на уникальность, с очень краткосрочным напоминанием о старых Muse, но с определенным нервом.

🎙️️️ Уход в спокойствие от Liberation и вспоминания о Queen, но на этом и все.

🎙️️️ Дальше снова громко – первый сингл Won’t Stand Down с напоминанием об Imagine Dragons и чуть другая версия Pressure из прошлого альбома.

🎙️️️ Переход в Ghosts с приятной музыкой, но уж очень обычным вокалом, как бы ни хотелось чего-то более запоминающегося.

🎙️️️ You Make Me Feel Like It's Halloween – бодрый серединный трек, попытка сделать альбом более разнообразным, но Propaganda в прошлый раз звучала убедительнее (оно и понятно – Тимбаланд). Хотя драйв есть.

🎙️️️ Kill or be Killed снова утяжеляет звучание альбома. Трек вообще зашел многим, ведь все еще хочется слышать от них подобные конструкции. Но не тяжесть ради тяжести ли это была? По крайней мере, попытка сделана, да так, что ушла в сингл.

🎙️️️ Verona следом – напоминает розовый трек из Simulation Theory – Get Up and Fight. Пока непросто принять именно такое сочетание вокала и музыки, но, может, оттого эта песня – цепляющая?

🎙️️️ Euphoria – традиционная легкость перед завершением, что-то из Time is Running Out. Конструкция альбома в целом достаточно знакома.

🎙️️️ Ну а We are Fucking Fucked с кричащим названием будто возвращает куражность 2000-х и эмоции от текста. Только тон уже другой – злорадный, куда более зловещий – от сбывшихся прогнозов о том, что сотрясает мир последние два года. Muse, кстати, очень долго избегали нецензурщины в своих песнях (ну, кроме веселой версии Feeling Good). Здесь же выплеснули все.