Миодраг Божович
РПЛ
Арсенал Тула
Божович вернулся в «Арсенал» спустя три года. Парфенов проработал десять месяцев и ушел в отставку
03 сентября, 13:50
Миодраг Божович стал главным тренером тульского «Арсенала». Он подписал контракт на два сезона и вернулся в клуб спустя три года.
- Дмитрий Парфенов и члены его тренерского штаба ушли в отставку. Контракт расторгли по соглашению сторон.
- Парфенов работал в «Арсенале» меньше года. Он возглавил клуб в ноябре 2020-го и занял с ним 14-е место, на одно очко оторвавшись от зоны вылета.
Божович работал в «Арсенале» с 2017 по 2018 год. С ним клуб занял седьмое место в таблице. Сейчас он идет предпоследним.
Божович большую часть тренерской карьеры провел в России. С 2008 года он работал в семи разных клубах, среди них «Локомотив», «Амкар», «Москва», «Арсенал». С того года он только один раз уезжал тренировал в другую страну – «Црвену Звезду» с 2015 по 2017 год.
Среди его достижений: чемпионство Сербии («Црвена Звезда», 2016) и победа в Кубке России («Ростов», 2014).
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