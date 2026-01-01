Миодраг Божович

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В «Оренбурге» есть русский с именем Андреа. Рос в Италии, в паспорте нет отчества, папа − чемпион Олимпиады по конкуру
#Андреа Чуканов
РПЛ бывает и такой: тренер убегает в центральный круг во время матча, игроки бьют друг друга
#Крылья Советов