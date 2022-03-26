Аргентина - Венесуэла: 26 марта 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Аргентина
Гонсалес 34
Ди Мария 79
Месси 82
3:0

Аргентина - Венесуэла: 26 марта 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Венесуэла
Отбор ЧМ. Южная Америка, 17 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,
26 марта 2022, 2:30 МСК
26.03.2022, 2:30 МСК
суббота
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События

Матч окончен 3:0
Замена
Гидо Родригес
Леандро Паредес
88'
Замена
Лукас Бойе
Николас Гонсалес
88'
83'
Замена
Джефферсон Саварино
Хосе Саломон Рондон
ГОЛ! 3:0
Лионель Месси
82'
ГОЛ! 2:0
Анхель Ди Мария
79'
77'
Замена
Дарвин Мачис
Янхель Эррера
71'
Желтая карточка
Роберто Росалес
Замена
Анхель Ди Мария
Алексис Мак Аллистер
70'
69'
Желтая карточка
Янхель Эррера
67'
Желтая карточка
Джон Чансельор
Замена
Анхель Корреа
Хоакин Корреа
64'
62'
Замена
Фернандо Аристегита
Джозеф Мартинес
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Николас Гонсалес
34'
Начало матча

Прошлые матчи

26.03.2022 26 марта 2022 сб 2:30
Аргентина
3 : 0
Венесуэла
26.03.2022 26 марта 2022 сб 2:30
Аргентина
3
Венесуэла
0
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021 03 сент. 2021 пт 3:00
Венесуэла
1
Аргентина
3

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