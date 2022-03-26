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мин
1
Армани
Франко Армани
90
3
Тальяфико
Николас Тальяфико
90
19
Отаменди
Николас Отаменди
90
6
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
13
Молина
Науэль Молина
90
15
Гонсалес
Николас Гонсалес
34'
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
7
де Пауль
Родриго де Пауль
90
8
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
90
10
Месси
Лионель Месси
82'
90
16
Корреа
Хоакин Корреа
90
Запасные
Главный тренер
Лионель Скалони
мин
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
4
Чансельор
Джон Чансельор
90
2
Феррарези
Науэль Феррарези
90
3
Макун
Кристиан Макун
90
13
Мартинес
Хосе Мартинес
90
6
Эррера
Янхель Эррера
90
8
Кассерес
Кристиан Кассерес
90
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
Запасные
Главный тренер
Хосе Пекерман
События
Матч окончен 3:0
Замена
88'
Замена
88'
83'
ГОЛ! 3:0
82'
ГОЛ! 2:0
79'
77'
Замена
71'
Желтая карточка
70'
69'
Желтая карточка
67'
Желтая карточка
Замена
64'
62'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
34'
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