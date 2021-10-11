Лионель Месси
ЧМ-2022
Аргентина
Месси – первый южноамериканец, который забил 80 голов за сборную
час назад
Нападающий Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе на отборочный матч к ЧМ-2022 против Уругвая.
Аргентина победила со счетом 3:0, Месси забил один из голов. Для него этот мяч стал 80-м за сборную. Ранее Месси обошел бывшего нападающего Бразилии Пеле – 77 голов.
Месси – первый южноамериканец, который преодолел данную отметку. До него в мире 80 голов за сборную забили только пять футболистов.
Чаще всего Месси забивал Боливии – восемь голов. Ему 34 года. Он выступает за сборную Аргентины с 2005 года.
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