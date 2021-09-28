🇮🇹🇦🇷 Победители Евро-2020 и Кубка Америки-2021 проведут матч в 2022 году

Это часть сотрудничества между УЕФА и КОНМЕБОЛ, которое включает обмен судьями. Место проведения не сообщается.

🇮🇹 Италия – победитель Евро-2020 (выиграла чемпионат Европы второй раз в истории), 🇦🇷 Аргентина – победитель Кубка Америки-2021 (выиграла Кубок Америки 15-й раз в истории).

Игра пройдет в июне 2022 года. Победитель матча получит трофей, его рабочее название – «Евроамериканский кубок».